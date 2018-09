Peste 338 000 de voluntari au participat la Ziua de Curățenie Națională de pe 15 septembrie

15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națională în România. Românii şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au participat la “Let`s Do It, România!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge deşeurile din arealele naturale. Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar acţiunea s-a încheiat în jurul orei 15:00, când partenerii de la salubritate au început colectarea sacilor în vederea valorificării resurselor.

O primă estimare arată că 338 038 de voluntari au curățat 467 453 saci cu deșeuri în România. În topul județelor cu cei mai mulți voluntari se regăsesc Maramureș (32 142 voluntari – 21008 saci), Botoșani (25 600 voluntari – 21000 saci), Bihor (23 000 voluntari – 30 000 saci), Gorj (21 540 voluntari – 55 000 saci), Suceava (21 256 voluntari – 23381 saci), Dolj (20 000 voluntari – 38 500 saci), Vaslui (14 040 voluntari – 18 750 saci), Cluj (12 000 voluntari – 13 000 saci), Mureș (11 453 voluntari – 18 730 saci), Giurgiu (10 115 voluntari – 14 000 saci).

Lista cu cifrele din fiecare județ este aici.

“Am fost copleșiți de susținerea pe care a avut-o Let`s Do It, Romania! într-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic și social, la diverse provocări din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reușit cea mai mare mobilizare de până acum. Chiar dacă, aparent, vorbim despre o singură zi de curățenie pe an, efectele ei se văd mult după, în mentalitatea oamenilor despre deșeuri și despre puterea de a schimba în bine România. În urma ei rămân conștiința civică și respectul față de natură. Mulțumim tuturor celor care au dat câteva ore din timpul lor de week-end pentru Let`s Do It, Romania!” a declarat Ionuț Iordăchescu, Project Manager.

La curățenie au participat peste 1200 de primării, școli din toată țara, instituții județene, alături de companii, ong-uri și centre de plasament. De asemenea, sute de soldați ai Armatei Române, angajați ai Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei Române au luat parte la Ziua de Curățenie Națională, dar și angajați ai penitenciarelor și deținuți.

Din cauza focarelor de pestă porcină anunțate cu numai câteva zile înainte de eveniment, Ziua de Curățenie Națională a fost anulată în judetul Ialomița, iar în județele Călărași și Ilfov s-a desfășurat numai în anumite zone, afectând negativ numărul de voluntari participanți. De asemenea, inundațiile care au avut loc în lunile iunie și iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare a mormanelor de deșeuri. Cu toate acestea, peste 2000 de mormane au fost puse pe Harta Deșeurilor prin aplicația World Cleanup.

Let`s Do It, Romania! nu ar fi posibil fără organizatorii locali din fiecare județ. La nivel național, peste 400 de voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari mișcări sociale din România.

La nivel internațional, 13 milioane de voluntari din 155 de țări au luat parte la cea mai mare mișcare civică de curățare a deșeurilor organizată vreodată – World Cleanup Day. Echipele „Let’s Do It!” din toata lumea s-au mobilizat exemplar, în contextul în care mai mult de 15 dintre acestea au fost lovite de cicloane tropicale, iar 5 țări au organizat o acțiune de curățenie, deși se află în război.

Partenerul principal al campaniei, Kaufland România, a susținut organizația încă din 2010. În total, 50 de companii au sprijinit inițiativa.

Partenerii instituționali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Românilor de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe, , Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert și Antreprenoriat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Comunelor din România și Asociația Municipiilor din România. De asemenea, Președintele României, Klaus Iohannis, a luat parte la un pilot de curățenie desfășurat cu câteva zile înainte, ca susținere pentru Ziua de Curățenie Națională.

La nivelul societății civile, 137 de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România, reunind zeci de mii de copii, tineri și adulți implicați și sute de mii de beneficiari și-au asumat împreună susținerea Zilei de Curățenie Națională, prin memorandumul semnat în luna iulie.

We Did It, Again!