LIDL împreună cu clienții săi donează 270.000 euro către programul național Teach for Romania

Cu ajutorul clienților săi, Lidl continuă să susțină dreptul la educație de calitate pentru toți copiii, prin sprijinirea programului național Teach for Romania. Donația în valoare de 270.000 de euro va contribui la formarea cadrelor didactice care asigură educația copiilor din școlile aflate în medii defavorizate.

Calitatea educației pe care copiii o primesc până la vârsta de 15 ani este determinantă pentru oportunitățile la care au acces mai departe. De aceea, la începutul acestui an școlar, Lidl împreună cu clienții săi s-au alăturat misiunii de a crește șansele la educație și la un viitor mai bun pentru copiii din mediile defavorizate. Astfel, între 20 august – 2 septembrie, fiecare produs din gama „Din nou la școală” achiziționat de clienții Lidl a însemnat 1 leu investit în recrutarea, selecția și pregătirea învățătorilor și profesorilor care asigură educația copiilor din școlile partenere Teach for Romania. Campania s-a concretizat într-o donație totală de 270.000 de euro.

„Suntem recunoscători clienților noștri pentru susținerea acestui program care își propune să aducă o schimbare pozitivă, reală în învățământul românesc. Parteneriatul cu Teach for Romania este un angajament asumat pe termen lung în susținerea accesului egal la educație pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin, așa că este important să putem contribui continuu la dezvoltarea profesională a profesorilor implicați în program. Ne bucurăm că prin campania <Din nou la școală>, împreună cu clienții noștri, am putut oferi noi oportunităţi în educație şi perspectiva unui viitor mai bun copiilor din medii defavorizate” spune Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.

„Îi suntem recunoscători încă o dată partenerului nostru strategic, Lidl, pentru că își încurajează clienții să fie aproape de educația din România și ne ajută să susținem eforturile profesorilor și învățătorilor Teach de a oferi copiilor opțiuni de viață prin educație de calitate. Fără implicarea tuturor nu am avea aceste rezultate și nu am fi în punctul în care suntem astăzi – peste 100 de profesori și învățători din 5 generații, 16 județe în care suntem prezenți, o comunitate de 66 de alumni, din ce în ce mai puternică. Împreună creștem viitorul acestei țări și avem întreaga recunoaștere pentru fiecare în parte.” – Corina Puiu, Co-fondator și Director General Teach for Romania

