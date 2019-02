Viitorii miri sunt așteptați în perioada 14 – 17 februarie 2019, la Shopping City Suceava, la o noua ediție a târgului de nunți – TREND MARIAJ. Devenit un eveniment de tradiţie pentru suceveni, Târgul de Nunți de la Shopping City Suceava a ajuns la a VI-a ediție și iși propune, de la an la an, să fie mai bogat în oferte, expozanți și surprize pentru vizitatori.