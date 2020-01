Temeri, dorințe și negocieri la achiziția unei mașini second hand în România| Accidentele majore – principala temere la achiziția unei mașini second hand

Accidentele majore – principala temere la achiziția unei mașini second hand pentru 44% din clienții autoDNA, în creștere de la 35% în 2016;

Dacă în 2016 teama de kilometraj modificat se manifesta la 35% din respondenții sondajului autoDNA, în 2019 doar 26% se mai tem de acest risc;

50% din cei care au cumpărat mașina verificată online au ales sa facă și o verificare la un service specializat. Pentru aceștia, kilometrajul modificat și starea tehnică a mașinii devin elemente de negociere a prețului și nu un risc;

Negocierea medie a prețului de achiziție în baza raportului autoDNA a fost de 305 EUR în timp ce peste 8% din respondenți au obținut în 2019 discount-uri de peste 1.000 EUR;

25% din mașinile verificate nu sunt cumpărate, fiind astfel evitate viitoare probleme;

Achizițiile de mașini rulate de la samsari au scăzut de la 45% în 2016 la 22% în 2019; Achizițiile direct de la proprietar au crescut cu 30%, în timp ce achizițiile de la dealeri specializați de auto SH au crescut cu 50%;

Cele mai importante criterii de alegere a unei mașini second hand sunt, în ordine, următoarele: anul de fabricație, prețul și consumul;.

Dotările legate de siguranță primează la alegerea unei mașini second hand, în detrimentul dotărilor multimedia. Dotările de confort constituie un plus, dar nu sunt un factor decisiv în alegere.

Piața tranzacțiilor de autoturisme second hand în 2019

La început de 2020, analizele pieței auto pentru anul anterior arată că 2019 a fost un an de cotitură pentru industria auto. Avem, astfel, un an foarte bun pentru vânzările de mașini noi, cu o creștere de 20% față de 2018 – ajungând la total de 160.000 unități, dar rămânând totuși la doar 13% din totalul de înmatriculări.

De asemenea, 2019 este cel mai bun an din istorie în cazul achizițiilor de mașini second hand deja înmatriculate în România, acestea depășind 50% din totalul înmatriculărilor, având peste 600.000 unități în acest an. Un segment a cărui importanță este însă constantă, este format din importurile de mașini second hand, reprezentând 35% din piață vânzărilor auto anul trecut.

Achiziția unei mașini second hand poate crea probleme de care cumpărătorii încearcă, pe cât posibil, să se ferească. Datele unui sondaj realizat la început de 2020 de autoDNA – platformă de verificare online a istoricului mașinilor second hand, arată că, în 2016, peste 45% din achizițiile de mașini second hand se făceau de la intermediari persoane fizice , sau mici intermediari, în timp ce în 2019 procentul acestora a scăzut la 22%. Cea mai mare creștere, de peste 50%, a fost înregistrată la achizițiile de mașini rulate de la companii specializate – dealeri de mașini second hand.

Toate experiențele neplăcute trăite de mulți români în interacțiunile cu samsarii și-au spus cuvântul și îi determină pe cumpărători să aleagă alte căi de căutare a unei mașini rulate. Din fericire, începând din 2015, există și în România instrumente de verificare rapidă, la îndemâna oricui are acces la internet. Am început în 2015, dar 2016 a fost primul an întreg în care compania poloneză, ce deține site-ul de verificări online autoDNA.ro, a fost activă și pe piața din România.

De ce se tem românii când cumpără o mașină second hand?

Datele sondajului realizat de autoDNA reflectă că principala problemă de care se tem românii la cumpărarea unei mașini second hand – accidentele majore ascunse de vânzător. Această temere este în creștere de la an la an, de la 35% în 2016 la 44% în 2019.

Dintre cei care au ales să cumpere mașina verificată, mai bine de 53% au decis, în 2019, să îi verifice starea tehnică la un service specializat, în creștere față de 2016, când doar 47% alegeau și verificarea fizică a mașinii.

Odată realizate aceste verificări importante, o potențială problemă a unui kilometraj modificat rămâne, mai degrabă, un element de negociere a prețului și nu un risc major. Folosirea rapoartelor online autoDNA a ajutat 25% din clienți să evite achiziția unor mașini cu probleme ascunse.

Avem totuși speranțe de mai bine dacă ne uităm că în 2019 peste 77% din respondenții la sondaj au ales sa cumpere una din mașinile verificate, în timp ce în 2016 doar 51% reușeau să facă acest lucru.

Pe ce criterii aleg românii o mașină second hand?

Uitându-ne la criteriile cele mai importante luate în calcul la achiziția unui autoturism second hand, vedem că acestea sunt: anul de fabricație, prețul și categoria de mașină. Este important de menționat că peste 60% din respondenți au considerat și consumul și dimensiunea portbagajului ca fiind elemente important în decizia de cumpărare.

Remarcăm că, în ceea ce privește dotările, ordinea importanței este: siguranță, confort, dotări media. Astfel, elementele de siguranță sunt un factor de refuz al achiziției, iar elementele legate de confort sunt un criteriu de selecție, dar nu neapărat de refuz la cumpărare. Dotările media sunt luate în calcul la achiziție doar ca diferențiator atunci când apar mașini similare. Această abordare este un semn bun pentru sănătatea parcului auto, dar și un indiciu referitor la ce este important pentru șoferi în acest moment.

Deși în 2019 se pare că o parte din industria auto se schimbă sau confirmă schimbările, nu același lucru se întâmplă atunci când discutăm de mărcile cele mai căutate/ verificate de români pe autoDNA.ro. Astfel mărcile germane conduc clasamentul iar mărcile locale sunt în continuare printre ultimele.

”Am realizat chestionarul acesta