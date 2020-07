Conferința internațională cu tema „Formarea profesorilor pentru promovarea stării de bine în școală”, la USV

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în perioada 6 – 7 iulie 2020, conferinta internațională cu tema Formarea profesorilor pentru promovarea stării de bine în școală (Teacher Education for Promoting Well-being in School), sub egida Asociației Europene de formare a profesorilor Association for Teacher Education in Europe – ATEE (https://atee.education/). Conferința, programată inițial pentru luna aprilie 2020, a fost amânată și s-a desfășurat în mediul virtual, fiind singura conferință sub egida prestigioasei asociații care a fost susținută anul acesta (toate celelalte conferințe fiind anulate). Faptul acesta a fost apreciat atât de participanții din străinătate, cât și de cei din țară, care au afirmat ca este prima conferință de acest tip, din domeniul educational, organizată în România. La conferință s-au înscris 260 de autori, din peste 25 de țări, de pe 4 continente, care au susținut 165 de lucrări cu subiecte actuale pentru cercetarea și aplicațiile din domeniu. Au fost organizate 13 sesiuni pentru comunicări, 10 sesiuni de prezentare de postere și un eveniment de îmbinare a cercetărilor cu programele de dezvoltare a competențelor emoționale și a fenomenului de epuizare profesională a cadrelor didactice, prin care se formează o rețea de specialiști interesați de subiectul propus. Persoanele interesate de participarea la conferință au avut acces la un document special, în care au ales evenimentele și au primit invitații pentru fiecare dintre activitățile organizate. În total, au fost peste 700 de participanți la toate evenimentele științifice din cadrul conferinței.

Tematica generală a conferinței a fost una actuală pentru sistemul educațional, promovarea stării de bine prin formare și dezvoltare fiind o preocupare majoră a cercetărilor și practicilor din acest domeniu. Subtemele propuse au fost:

Formare inițială și continuă a profesorilor: Politici, Practici și Cercetări Formarea profesorilor în contextul procesului migrației Echitate, egalitate și incluziune în educație Educație timpurie Leadership în educație

Organizarea conferintei, în colaborare cu Asociația Europeană ATEE, a deschis oportunități de colaborare în domeniul predării, al cercetării educaționale, al propunerilor de proiecte educaționale și al publicării în edituri și reviste internaționale. Asociația ATEE coordonează mai multe grupuri tematice de cercetare și o revistă indexată recunoscută în domeniu (European Journal of Teacher Education https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current)

Prelegerile în plen, susținute de experți europeni, dar și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, și cele din secțiuni s-au adresat tuturor practicienilor și cercetătorilor din învăţământul universitar și preuniversitar care doresc să contribuie la creşterea calităţii educației. Prelegerile în plen au fost susținute de experți apreciați în domeniul Științelor Educației și în domenii interdisciplinare: Prof. Radu Daniel Vatavu (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava), Prof. Mariane Frenay (Universitatea Catolică Leuvain la Neuve, Belgia) și Prof. Carmel Cefai (Universitatea din Malta).

În cadrul conferinței, s-au desfășurat 4 webinarii, susținute de specialiști cu expertiză în domeniul educațional din Polonia și România (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea București și „Transylvania College” din Cluj-Napoca), cu teme foarte apreciate de participanții din țară și strănătate.

Activitățile pentru care a fost primit acordul de înregistrare a evenimentului de la autori vor fi postate pe pagina conferinței și vor putea fi urmărite de cei interesați de tendințele actuale din domeniu.

Am fost onorați că ATEE a ales să organizeze conferința la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca o recunoaștere a activității desfășurate în domeniul formării profesorilor, precum și a contribuțiile aduse de colectivul de cercetare la dinamica și practica domeniului. Toți participanții au transmis mesaje de apreciere, pline de speranța că vor putea vizita universitatea noastră.

Lucrările susținute vor fi evaluate și publicate în volume și reviste, la edituri de prestigiu din străinătate și din țară.

Congresul ATEE a beneficiat de sprijinul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin alocarea fondurilor speciale pentru organizarea manifestărilor științifice.

Pentru detalii legate de conferință, puteți consulta site-ul oficial sau trimite un e-mail Președintelui Comitetului de organizare, conf univ. dr. Otilia CLIPA (otilia.clipa@usm.ro). Programul detaliat poate fi consultat la adresa https://atee2020.education/doc/ProgramATEE2020.pdf