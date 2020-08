Lidl continuă pentru al patrulea an consecutiv investițiile în educație și în formarea cadrelor didactice prin susținerea programului Teach for Romania

În contextul în care 1 din 5 copii abandonează școala în mediul rural, iar 44% din elevii români sunt analfabeți funcțional, Lidl invită comunitatea să susțină pregătirea profesorilor din programele Teach for Romania

În perioada 17 – 30 august, la achiziționarea oricărui produs din gama Școala în coolori vesele, Lidl donează câte 1 leu către programul educațional Teach for Romania. Astfel, pentru cel de-al patrulea an consecutiv, cu ajutorul clienților săi, Lidl va susține recrutarea și formarea cadrelor didactice din 28 de comunități vulnerabile, pentru a putea oferi educație de calitate celor peste 2.500 de copii beneficiari ai proiectului.

În România, doar 34 din 100 de elevi promovează bacalaureatul, iar 44% din elevii români suferă de analfabetism funcțional (Testul PISA 2018 – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). În timp ce 1 din 5 copii abandonează școala în mediul rural, un studiu derulat anul acesta de către World Bank spune că un copil de 15 ani de la sat are același nivel de cunoștințe ca un copil de 12 ani de la oraș, decalajele dintre mediul urban și mediul rural din domeniul educației fiind din ce în ce mai îngrijorătoare.

Pentru că toți copiii ar trebui să aibă oportunități egale și să beneficieze de profesori pregătiți să se ocupe la cel mai înalt nivel de nevoile lor de educație, Lidl se implică activ în susținerea organizației Teach for Romania, ce își propune să faciliteze educație de calitate în școlile din comunități vulnerabile. Astfel, în perioada 17 – 30 august, Lidl va dona câte 1 leu pentru fiecare produs achiziționat din gama Școala în coolori vesele către programele organizației.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți ai schimbării în educație pe termen lung.

Acesta este cel de-al patrulea an în care Lidl susține programul Teach for Romania. De la demararea parteneriatului strategic și până în prezent, Lidl, împreună cu clienții săi, au susținut organizația cu peste 3.700.000 lei, oferind un sprijin real an de an celor peste 2.500 de copii beneficiari din program. De exemplu, pentru că 46% din elevii români au performanțe slabe la matematică, în cadrul programelor Teach for Romania, profesorii au ținut ore de numerație, învățându-i pe copii cum să aibă gândire critică, dar și cum să comunice, să socializeze și să aibă abilități socio-emoționale, care să le permită să devină cetățeni funcționali, cu perspective reale de a-și construi un viitor mai bun.

Gama Școala în Coolori vesele este disponibilă în toate magazinele Lidl din țară până pe 30 august. Oferta include rechizite, cărți de activități, dar și jocuri educative.