Accident pe DN 2E, în zona Păltinoasa: Un șofer a ieșit de pe șosea și s-a oprit pe calea ferată în parapetul unui podeț



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost sesizați, duminică, în jurul orei 14:00 cu privire la un accident rutier produs pe DN 2E, în afara localității Păltinoasa, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Din verificările efectuate de echipajul de poliție rutieră, s-a stabilit că, în jurul orei 13:35, un bărbat de 44 de ani, din municipiul Fălticeni conducea un autoturism marca Ford pe DN 2E, din direcția Pârteștii de Sus spre DN 17. Într-o curbă ușoară la dreapta, pe un carosabil umed, acesta nu a adaptat viteza, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat pe șinele de cale ferată, lovind un parapet de beton al unui podeț.

În urma impactului, un pasager de 34 de ani, din același municipiu, aflat pe scaunul din dreapta spate, a suferit leziuni ușoare.

Acesta a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i s-a diagnosticat „traumatism cranio-facial și contuzie la genunchiul drept”. Ulterior, victima a fost transferată la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Testarea cu etilotestul a conducătorului auto a indicat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au concluzionat că accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.