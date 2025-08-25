Procurorii vin cu detalii în cazul bărbatului care și-a ucis bunicul vitreg și a dat foc locuinței pentru a șterge urmele: Acesta a dispărut subit imediat în timpul intervenției pompierilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 15 august 2025, în jurul orei 21:40, polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost alertați prin apel la 112 despre un incendiu izbucnit la o locuință din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta. În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit că focul a fost provocat intenționat, iar proprietarul locuinței, un bărbat de 89 de ani, a fost găsit carbonizat într-o anexă.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – I.P.J. Suceava, împreună cu alte structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și Brigada Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au demarat o anchetă complexă. Investigațiile au relevat că bătrânul a fost victima unui act de violență, urmat de incendierea intenționată a locuinței pentru a ascunde urmele infracțiunii.

„Din primele verificări, s-a stabilit faptul că imobilul din localitatea Valea Putnei, jud. Suceava aparține unui bărbat de 89 de ani, localnic. S-a constatat că au ars două anexe și acoperișul casei de locuit. În zona unei anexe cu destinație adăpost animale și magazie depozitare lemne a fost identificat cadavrul carbonizat al proprietarului locuinței, respectiv bărbatul de 89 de ani.

Echipa operativă formată din polițiști, tehnician criminalist și lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, au stabilit faptul că epicentrul focarului a fost într-o anexă, conturându-se ipoteza solidă cu privire la faptul că incendiul a fost generat cu intenție.

Au fost demarate activități investigative, de cercetare penală și activități criminalistice pentru conturarea unor piste de lucru și ipoteze viabile, în vederea stabilirii circumstanțelor producerii evenimentului și a unor conexiuni și legături de cauzalitate între incendiul produs și decesul bărbatului de 89 de ani.

După verificarea și documentarea cronologică a mai multor momente operative, s-a constatat că la momentul intervenției pompierilor pentru stingerea incendiului, la fața locului s-a aflat și un bărbat de 28 de ani, cu domiciliul în com. Pojorâta, sat Valea Putnei, jud. Suceava, nepot vitreg al bătrânului de 89 de ani și vecin cu acesta. Bărbatul de 28 de ani se afla sub influența alcoolului, manifesta un comportament agitat și speriat, încercând să afișeze o atitudine empatică și de îngrijorare cu privire la bărbatul de 89 ani.

În momentul deplasării echipajelor de poliție solicitate pentru restricționarea și dirijarea circulației pe DN 17, bărbatul de 28 de ani a părăsit subit zona. De asemenea, după finalizarea activităților de stingere a incendiului și identificarea cadavrului carbonizat al bătrânului, s-a încercat relaționarea cu bărbatul de 28 de ani pentru stabilirea unor date de interes, însă acesta nu a fost găsit la domiciliu, fiind cunoscut ca desfășurând activități lucrative la stâne și ferme de animale.

Având în vedere suspiciunile legate de comportamentul bărbatului de 28 de ani, polițiștii au demarat activități de căutare, fiind valorificate în paralel o serie de date și informații și fiind dispusă totodată și efectuarea autopsiei medico-legale a cadavrului bărbatului de 89 de ani. Astfel, concluziile preliminare au întărit suspiciunile polițiștilor cu privire la un act intenționat, stabilind că moartea bătrânului s-ar fi putut datora unor acte de violență fizică anterioare incendiului.

Cauza a fost preluată de către procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind desfășurate în continuare activități investigative pentru asigurarea materialului probator, dar și activități complexe de căutare a persoanei bănuite de comiterea faptelor, respectiv a bărbatului de 28 de ani. Au fost audiate zeci de persoane, au fost efectuate percheziții domiciliare și căutări pe un areal extins, atât în fondul forestier din zona Pojorâta, cât și la ferme, stâne, fânare, locații izolate sau părăsite.

Pentru desfășurarea activităților de căutare și localizare au fost constituite echipe mixte formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – I.P.J. Suceava, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Rădăuți, Poliției Orașului Gura Humorului, Poliției Orașului Vicovu de Sus, polițiști ai Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava. De asemenea, la activitățile de căutare au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, lucrători silvici și din cadrul Serviciului Salvamont, dar și voluntari organizați de Primăria Comunei Pojorâta.

În urma activităților de căutare de amploare, la data de 23.08.2025, în jurul orei 23.30, bărbatul de 28 ani a fost identificat în timp ce se ascundea în podul unui imobil nelocuit de pe raza localității de domiciliu.

Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și preluat fără incidente de către polițiști, fiind condus la sediul Secției de Poliție Rurală Pojorâta și ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru audieri.

S-a stabilit că, pe fondul unor conflicte anterioare și al consumului de alcool, în seara de 15.08.2025, bărbatul de 28 de ani s-a deplasat la locuința învecinată a bunicului său vitreg, a avut o altercație cu acesta, ulterior exercitând asupra sa acte de violență și incendiind locația faptelor pentru a ascunde urmele infracțiunii. De asemenea, s-a stabilit că după comiterea faptelor, bărbatul de 28 de ani s-a ascuns în fondul forestier din zonă, în locații greu accesibile dar și în imobile nelocuite, încercând să se sustragă cercetărilor.

După administrarea materialului probator, în noaptea de 23/24.08.2025, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului de 28 de ani, pentru o perioadă de 24 ore, iar ulterior, la data de 24.08.2025, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de „omor”, prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal și „distrugere”, faptă prev. și ped. de art. 253, alin. 1 și 4 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal și subsecvent, bărbatul fiind prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, instanța admițând cererea și emițând mandatul de arestare preventivă.

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, cercetările fiind continuate în cadrul dosarului penal de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – I.P.J. Suceava sub supravegherea și coordonarea directă a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”.