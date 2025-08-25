Amendă de 30.000 lei pentru o societate din Frumosu care tăia și rindeluia lemn fără autorizație de mediu


În urma unei sesizări primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, o echipă de comisari a efectuat un control la o societate din comuna Frumosu,  care desfășura activități de debitare a materialului lemnos.

Verificările au vizat respectarea normelor de protecție a mediului.

În cadrul controlului, s-a constatat că operatorul economic, care activa conform codului CAEN 1610 – tăierea și rindeluirea lemnului, funcționa fără a deține o autorizație de mediu valabilă.

Ca urmare, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 30.000 de lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Pe lângă amendă, comisarii G.N.M.-C.J. Suceava au dispus măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate, societatea fiind nevoită să obțină autorizația de mediu corespunzătoare pentru continuarea activității.


