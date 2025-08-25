Amendă de 30.000 lei pentru o societate din Frumosu care tăia și rindeluia lemn fără autorizație de mediu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma unei sesizări primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, o echipă de comisari a efectuat un control la o societate din comuna Frumosu, care desfășura activități de debitare a materialului lemnos.

Verificările au vizat respectarea normelor de protecție a mediului.

În cadrul controlului, s-a constatat că operatorul economic, care activa conform codului CAEN 1610 – tăierea și rindeluirea lemnului, funcționa fără a deține o autorizație de mediu valabilă.

Ca urmare, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 30.000 de lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Pe lângă amendă, comisarii G.N.M.-C.J. Suceava au dispus măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate, societatea fiind nevoită să obțină autorizația de mediu corespunzătoare pentru continuarea activității.