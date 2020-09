Raportul de Sustenabilitate al E.ON: În 2019, E.ON a derulat proiecte de responsabilitate socială de circa 1 milion de euro

E.ON România a derulat, anul trecut, proiecte de responsabilitate socială în valoare totală de circa 1 milion de euro, cei peste 700 de voluntari, angajați ai companiilor Grupului E.ON, implicați, dedicând aproximativ 2.400 de ore pentru ca inițiativele să devină realitate și să aibă un impact pozitiv în comunitate, potrivit Raportului de Sustenabilitate al E.ON în 2019, lansat în premieră în România.

Parteneriatul E.ON-IGSU, încheiat în 2012, a continuat și pe parcursul anului trecut, activitățile comune fiind desfășurate sub egida campaniei “Mai bine previi, decât să nu fii!”. În cadrul campaniei au fost distribuite sute de mii de pliante și afișe și au fost organizate zeci de evenimente pentru informarea consumatorilor cu privire la riscurile la care se expun dacă utilizează sisteme/aparate de încălzire cu defecțiuni, nesupravegheate sau suprasolicită instalațiile și aparatele electrice. Informațiile oferite pe platforma de socializare România Sigură vin în completarea acestor acțiuni, atrăgând atenția și în social media asupra acestor riscuri majore.

Tot în 2019, voluntarii E.ON și reprezentanții IGSU au fost prezenți în 35 de unități de învățământ din zona de activitate E.ON și au prezentat în cadrul lecțiilor despre energie regulile de utilizare în siguranță a energiei la peste 6.000 de elevi de vârstă școlară și gimnazială. Eficiența energetică a fost un alt subiect abordat, copiii fiind învățați cum anume pot ei, prin acțiuni simple, să facă economie la energie, promovând astfel și principiile și valorile unui viitor sustenabil.

Proiectul Energie în Școlile Copilăriei a continuat în 9 școli din județele Cluj, Timiș, Alba, Neamț, Botoșani și Suceava, care acum beneficiază de un sistem de iluminat modern, 5.000 de corpuri vechi de iluminat fiind înlocuite cu 12.000 de tuburi LED moderne. În urma acestei investiții de 550.000 de euro, 5.300 de elevi și profesori au condiții mai bune de studiu, cu un consum redus de energie.

Ediția din decembrie 2019 a campaniei Dăruiește Lumină a mobilizat peste 5.000 români care au direcționat printr-un simplu click cei 200.000 kWh oferiți de E.ON către 10 instituții din țară: Casa de copii „Sf. Iosif” din Odorheiu Secuiesc, Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș, Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, Asociația „Steps of Hope” Sibiu, Grădinița Specială Fălticeni, Centrul pentru Educație Incluzivă Dumbrăveni, Asociația de Caritate „Proiect Theodora” Cluj-Napoca, Centrul pentru Educație Incluzivă „Christiana” Bocșa, Congregația „Fiicelor Sf. Maria” Iași și Centrul de Recuperare Copii Podul Lung Timișoara.

Campania Fii și tu Moș Crăciun a adus, prin intermediul angajaților E.ON, bucuria sărbătorilor și multe daruri celor peste 350 de copii din județele Mureș, Cluj, Iași, Timiș dar și București, care provin dintr-un mediu defavorizat.

Anul 2019 a însemnat și susținerea de evenimente sportive pentru o cauză foarte bine definită: 35 de colegi au alergat la Semi-Maratonul organizat la Târgu Mureș pentru reamenajarea și dotarea salonului de terapie intensivă pentru nou-născuții prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Alți 10 colegi au alergat în cadrul evenimentului sportiv ASCOTID Trail Race, pentru a promova un stil de viață sănătos, dar și pentru a susține copiii și tinerii care suferă de diabet.

Prin campania internă de donare de sânge au fost colectați aproximativ 150 de litri de sânge, echivalentul necesarului pentru 2 săptămâni la o secție de chirurgie dintr-un spital.

Campionatul de fotbal pentru copii Cupa E.ON Kinder, un alt reper de promovare a sportului, a reunit peste 2.000 de copii de la aproape 50 de cluburi din țară. Aflat sub semnul #energiepentrucampioni, turneul a fost un adevărat spectacol de fotbal, fiind oferite 18 trofee de echipă și 6 de golgheter. Ambasadorul Campionatului, Ilie Dumitrescu, a încurajat copiii participanți că prin perseverență pot deveni campioni.

Prin parteneriatul cu Fundația Hope and Homes for Children România E.ON a fost alături de 41 de copii și familiile lor, un an întreg, zi de zi, înțelegându-le nevoile și mai ales pentru a încerca să le ofere o viață mai bună și o șansă în plus pentru viitorul lor. Toți acești copii și familiile lor au avut parte de consiliere, dar și de sprijin material direct pentru acoperirea nevoilor de hrană, igienă sau de locuire pentru extinderea de case, branșări la utilități, amenajări interioare și izolări termice.

Proiectele E.ON de responsabilitate socială continuă, cu aceeași încredere că lucrurile mari se fac cu pași mărunți, dar fermi.