Cu implicarea clienților, E.ON Energie România susține extinderea traseului Via Transilvanica cu 100 de kilometri

Clienții E.ON au răspuns pozitiv provocării lansate de E.ON Energie România de a-și uni forțele și de a se implica într-un proiect ce susține ecoturismul, Via Transilvanica. Acest proiect își propune să contribuie la un viitor mai verde, încurajând oamenii să parcurgă la pas, pe bicicletă sau călare un traseu turistic ce străbate România, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, pe o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri.

Astfel, în mai puțin de două luni, cu ajutorul a 100.000 de clienți care au activat factura electronică, E.ON duce mai departe promisiunea de a susține extinderea traseului Via Transilvanica cu alți 100 de kilometri, care se adaugă celor 100 inaugurați de curând în județul Sibiu.

“Credem că nu există limite pentru ceea ce putem realiza atunci când gândim, acționăm și lucrăm împreună. Când „Eu” devine „Noi”, se întâmplă lucruri extraordinare pentru că fiecare gest, fiecare alegere cât de mică, poate avea un impact mare. De aceea ne-am dorit să îi implicăm și pe clienții noștri în acest demers de extindere a traseului Via Transilvanica și iată că am reușit împreună. Astfel, cu ajutorul a 100.000 de clienți care au ales să își activeze factura electronică E.ON, traseul Via Transilvanica va crește cu 100 de kilometri. Le mulțumim pe această cale, am dovedit că potențialul nostru de a aduce o schimbare în bine este nelimitat atunci când ne unim forțele și acționăm împreună”, declară Claudia Griech, Director General Adjunct al E.ON Energie România.

“Ne bucurăm că propunerea E.ON a fost primită cu atâta entuziasm de 100.000 de oameni și că acțiunea lor a avut ecou, iar acum e rândul nostru să o ducem la capăt. La cei 1.100 de kilometri de traseu, la care ne gândeam până acum, vom adăuga alți 100 de kilometri care ne permit ca în județele rămase, Alba, Hunedoara și Caraș-Severin, să căutăm cele mai bune variante de trasee și să descoperim locurile și oamenii care vor face parte din acest drum care unește”, spune Alin Ușeriu, coordonatorul proiectului Via Transilvanica.

Provocarea E.ON pentru clienți continuă prin intermediul ofertei adresată celor care optează pentru produsul E.ON Green Home. Astfel, din dorința de a încuraja un stil de viața sănătos, pentru fiecare kilometru parcurs pe Via Transilvanica, E.ON va acorda o reducere de 5 lei la factura curentă de energie. Clienții trebuie să acceseze secțiunea Green Steps din aplicația E.ON Myline pentru a înregistra traseul pe care îl parcurg. E.ON Green Home este un produs de energie electrică 100% verde, exclusiv din surse regenerabile: eoliană, solară și hidro.

Traseul Via Transilvanica va avea o lungime totală de aproximativ 1.200 kilometri și urmează să fie marcat pe întreaga lungime cu borne din andezit care să permită buna orientare a călătorului.

Primii 100 de kilometri au fost finalizați, în 2018, în județul Bistrița-Năsăud și până la acest moment au fost amenajați în total circa 800 de kilometri în județele: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Mehedinți și Sibiu.