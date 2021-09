Grupul E.ON România a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 2020

E.ON este pe deplin dedicat sustenabilității și dorim să jucăm un rol de lider în decarbonizarea sectorului energetic românesc. Pentru a ne atinge propriile obiectivele climatice, reducerea emisiilor este prioritatea noastră principală.

Rețelele noastre energetice sunt locul în care se produce tranziția către o aprovizionare cu energie cu emisii reduse de carbon: acestea integrează surse regenerabile, conectează producătorii și consumatorii și gestionează fluxurile complexe de energie. De aceea, unul dintre obiective noastre este ca rețeaua electrică să fie capabilă să preia și să transporte tot mai multă energie din surse multiple și distribuite pe scară largă, turbine eoliene, sisteme de energie solară concentrată, panouri fotovoltaice.

E.ON și-a asumat în 2005, când a intrat pe piața din România investiții substanțiale pentru modernizare și asta am și făcut continuu în toți acești ani. Din cei circa 1,8 miliarde de euro investiți de E.ON în perioada 2005-2020, aproximativ 1,3 miliarde euro au mers în zona de distribuție energie electrică și gaze naturale. Au fost modernizați peste 8.500 km de rețea de gaze naturale și circa 6.850 km de rețea de energie electrică.

Transformarea digitală este pentru noi un proces obligatoriu, pe care l-am demarat cu câțiva ani în urmă și care deja și-a arătat efectele pozitive. Din cele 134 stații de transformare pe care le operăm, 122 au fost modernizate și integrate (total sau parțial) în SCADA și vom continua aceste investiții și pe viitor. SMART Metering este o altă componentă importantă a investițiilor noastre în digitalizarea rețelelor, deoarece comportă avantaje majore pentru clientul final. Până la finalul anului 2020 au fost instalate circa 327.000 de contoare SMART la consumatori din peste 750 de localități din Moldova.

Soluțiile noastre ajută clienții de toate tipurile să utilizeze energia mai eficient, să producă propria energie regenerabilă și, astfel, să reducă amprenta de carbon.

În prezent, portofoliul nostru dedicat companiilor și municipalităților include, de exemplu, soluţii de producere a energiei electrice descentralizată de înaltă eficienţă, precum cogenerare, trigenerare sau sisteme fotovoltaice, soluţii de eficienţă energetică prin iluminat inteligent, bazat pe tehnologia LED. Pentru clienții rezidențiali am dezvoltat soluții integrate pentru încălzirea locuinței, de aer condiționat, de asistență tehnică, de producere acasă a energiei regenerabile și de mobilitate electrică.

E.ON este Partener pentru Sustenabilitate în proiectul Via Transilvanica în cadrul căruia susține amenajarea a 200 de kilometri din acest traseu turistic care străbate țara de la Putna la Drobeta Turnu-Severin, pe o lungime de 1.400 km. Compania a dezvoltat și o aplicație pentru clienții care optează pentru produsul Green Home (electricitate din surse regenerabile), pentru fiecare kilometru parcurs pe Via Transilvanica aceștia beneficiază de reducere la factura de energie.

Responsabilitatea socială și dăruirea către comunitate sunt puternic imprimate în ADN-ul E.ON. Anul trecut a fost un an plin de provocări, iar E.ON România a susținut activitatea spitalelor în lupta cu pandemia, alocând în acest sens peste 500.000 de lei. Am sprijinit sute de elevi pentru a putea participa la școala online oferindu-le laptopuri și alte echipamente necesare. În plus, peste 250.000 de kwh au fost dăruiți unui număr de peste 1.600 de familii în cadrul proiectului „Dăruiește Lumină”. Parteneriatul strategic cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a continuat și în 2020 când au fost derulate campanii de informare privind utilizarea în siguranță a energiei.

Până acum am investit 15 milioane de euro pentru suportul comunității în care ne desfășurăm activitățile. Am ajuns la peste 322.500 de beneficiari și am efectuat peste 14.000 de ore de voluntariat.