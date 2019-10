Antreprenorii de succes din România vin în Suceava să discute cu mediul de afaceri local, în cadrul Atelierului de Leadership și Inovație pentru Viitor

În data de 23 octombrie, în incinta Hotelului Continental Suceava, va avea loc Atelierul de Leadership și Inovație pentru Viitor.

Potrivit organizatorilor, la eveniment va participa Directorul regional de vânzări al celei mai mari companii de închirieri auto din țară, singurul antreprenor român invitat ca vorbitor la Davos, un expert în tendințele viitorului și coordonatoarea celei mai prolifice comunități de coderi.

Alături de patru invitați, organizatorii propun spre dezbatere și la Suceava întrebări precum:

Ce s-a discutat în ianuarie la Davos, unde au fost și CEO-ul Microsoft, Alibaba, IBM, Coca- Cola, Merkel și alți șefi de state, despre viitorul pieței de muncă?

Care sunt inovațiile, modelele de business și de leadership ale următorilor 5-10 ani? Cum crește o companie românească ca Autonom, din Piatra Neamț la liderul de piață în servicii de mobilitate? Cum reușesc companiile tradiționale să crească în noua revoluție digitală și care sunt tehnologiile care pot ajuta ecosistemul de business din Nord-Est să performeze mai bine? Cum pot antreprenorii, într-o lume în continuă schimbare, să fie relevanți publicului și clienților?, arată un comunicat de presă al organizatorilor.

Astfel, la eveniment sunt invitați:

Ciprian Stănescu, antreprenor social și futurist, despre leadership în inovație și viitor, ce vine cu vești de la World Economic Forum despre viitor și influențe globale. Ciprian a construit programe de leadership pentru lideri timp de 10 ani în cadrul Institutului Aspen și recent în cadrul Ashoka România. Predă un curs în futurism și dezvoltă programe educaționale cu accent pe trenduri de viitor pentru mii de tineri antreprenori anual; doar programul Future Makers strânge anual peste 2000 de participanți; 55 de echipe din 18 orașe participă la programul de incubare și mentorat concurând în finala Future Makers de anul acesta.

Valentin Coca, Regional Sales Director Autonom, cea mai extinsă rețea de mobilitate din România cu o cifră de afaceri consolidată la nivel de grup de peste 50 de milioane de euro, premiată în repetate rânduri, fiind recunoscută de WorldBlu la nivel mondial; pentru al patrulea an consecutiv, Autonom rămâne singura companie românească premiată în cadrul Galei AON Best Employer, cu distincția „Cel mai bun angajator al anului” și, printre altele, premiată în cadrul evenimentului “Made in Romania: liga celor 15 companii unice pentru creșterea economiei românești” organizat de Bursa de Valori București; despre povestea lor, scalare și dezvoltare locală, cultură organizațională și antreprenoriat la firul ierbii.

Oana Țoiu, co-fondator Social Innovation Solutions, inclusă pe listele de 101 oameni care schimbă România a revistei Foreign Policy România, în top 20 inovatori sociali în România conform Ashoka, singurul antreprenor român invitat ca vorbitor la Davos, va vorbi despre perspectivele discutate în ianuarie asupra viitorului pieței muncii la Reuniunea de la Davos unde au fost și CEO-ul Microsoft, Alibaba, IBM, Coca- Cola, Merkel și alți șefi de state.

Olivia Vereha, co-fondator și COO Code for Romania ce face parte din Code for All si deruleaza, printre altele programul Tech for social good premiat drept cel mai bun program non-guvernamental în cadrul Galei Societății Civile în 2018. Olivia este UX designer și va vorbi despre ce înseamnă leadership în tehnologie din prisma unei organizații de tech civic care propune soluții digitale la problemele sociale din viață.

Acest Atelier de Leadership este dedicat fondatorilor de start-up-uri, antreprenorilor și managerilor, personalului din departamentul de resurse umane din companii de orice dimensiune care desfășoară activitate în cel puțin unul din județele Suceava, Iași, Bacău, Neamț, Botoșani, Vaslui.

Invităm la Atelierul de Leadership companiile care își desfășoară activitatea în domeniile următoare:

IT/TIC (inclusiv new media),

industrii creative,

textile și pielărie,

procesarea alimentelor și băuturilor,

prelucrarea lemnului și mobilă,

energie și management de mediu,

industria auto și componente,

sănătate și produse farmaceutice,

bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii,

construcții și fabricarea materialelor de construcții,

activități profesionale, științifice și tehnice,

distribuție,

turism și ecoturism.

Participarea la eveniment este gratuită.

Sunt așteptați mai mulți participanți de la fiecare companie în limita locurilor selectate pe principiul primul venit, primul servit.

Înscrierile se fac la: http://bit.ly/LeadershipSuceava până pe 21 octombrie 2019.

Contact: alexandra.dinu@iligra.com, events@iligra.com