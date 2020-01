Mulți suceveni, dar și turiști din Vrancea, Argeș sau București au asistat la Festivalul obiceiurilor de iarnă pe stil vechi de la Drăgușeni. Flutur: Aici, la Drăgușeni, am scris „Hai în Bucovina!” și iată că turiștii au venit, în număr tot mai mare, de la an la an

Numeroși suceveni, dar și turiști din Vrancea, Argeș sau București au asistat, luni, la Drăgușeni, la Festivalul obiceiurilor de iarnă pe stil vechi de la Drăgușeni care se desfășoară anual în 13 ianuarie odată cu sărbătorirea Anului Nou pe stil vechi și încheie șirul de manifestări organizate de Consiliul Județean Suceava incluse în Programul Crăciun în Bucovina.

La această manifestare a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent astăzi la Drăgușeni pentru a participa la Festivalul obiceiurilor de iarnă pe stil vechi.

Președintele Gheorghe Flutur a declarat la deschiderea evenimentului de la Drăgușeni că în acest an au venit în județul Suceava peste 620.000 de turiști și că aceștia au venit în județ și pentru a participa la evenimentele organizate de autorități județene și locale.

„Pe poarta de intrare în județul Suceava, aici la Drăgușeni, am scris „Hai în Bucovina” și iată că turiștii au venit, în număr tot mai mare de la an la an. Chiar astăzi anunțam că în anul 2019, în județul Suceava, statisticile au înregistrat peste 620.000 de turiști. Au venit pentru a participa inclusiv la evenimentele pe care noi le organizăm”, a spus Flutur.

El a arătat că s-a prelungit Programul „Crăciun în Bucovina” cu acest Festival al obiceiurilor de iarnă pe stil vechi, la care în acest an sunt prezente 14 formații cu peste 500 de participanți unde au ajuns turiști din țară – din Vrancea, Argeș sau București- care știu că la Drăgușeni are loc, an de an, acest festival.