Iulius Mall Suceava anunță trei weekend-uri de Black Friday, cu reduceri de până la 80%!

Ai găsit online puloverul perfect, ai plasat comanda, a ajuns la tine, însă mărimea nu ți se potrivește și acum trebuie să faci retur? #MaiBineVeneaiLaIulius! La Iulius Iulius Mall Suceava, ne propunem să îți oferim cât mai mult timp pentru sesiuni de shopping cu „Bucurii pe loc” și fără gânduri de „Lasă că vor fi ok la anul…”. Ți-am pregătit trei weekend-uri de Black Friday, catalog online actualizat constant și oferte de nerefuzat!

Vineri, 12 noiembrie 2021, începe maratonul de Black Friday în Iulius Mall Suceava, unde „Bucuriile sunt pe loc”, nu aduse în 4-5 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. Timp de trei weekend-uri (12 – 14 noiembrie; 19 – 21 noiembrie și 26 – 28 noiembrie) ești așteptat de brandurile tale favorite cu reduceri de până la 80%, la o gamă variată de produse (mărimi, culori, dar și modele)! Consultă catalogul online, care este actualizat în fiecare zi de joi, și fii la curent cu ofertele propuse de magazinele din Iulius Mall Suceava!

Pregătește-te pentru deals of the year! Nissa te așteaptă cu promoții de până la 80%, iar Motivi afișează prețuri reduse la jumătate. Creează-ți outfit-ul de sărbători cu piese vestimentare în tendințe: paltoane lungi, bluze oversized și jeans confortabili, toate într-un mix de texturi: blană, piele întoarsă și catifea! Consultă catalogul online să vezi ofertele brand-urilor din Iulius Mall Suceava!

Anul acesta, cizmele lungi are „back on the map” și nu trebuie să lipsească din garderoba ta! Medea și Salamander au promoții, iar Skechers îți pregătește reduceri de până la 50%. Descoperă reducerile de până la 60% din locațiile de profil și ai „Bucurii pe loc”!

Iarna aceasta se poartă natural beauty, iar locațiile cu produse cosmetice din Iulius Mall Suceava te așteaptă cu oferte de nerefuzat. Sephora are oferte de până la 30% la gama de parfumuri, seturi de make-up și produse de skincare, iar Douglas afișează solduri de până la 40%. Sezonul acesta ținutele perfecte sunt accesorizate, iar Janette și Sabrini s-au pregătit cu oferte de până la 40% la o varietate de bijuterii.

Dacă ești pasionat de lectură, Cărturești are promoții, iar dacă design-ul interior este un hobby, la Top Shop ai oferte de până la 70%. Și brandurile dedicate copiilor s-au pregătit cu promoții de până la 70%, iar restaurantele din Iulius Mall Suceava îți pun pe masă oferte delicioase.

Stay close și verifică în fiecare joi catalogul online, să vezi ultimele oferte din cele trei weekend-uri de Black Friday din Iulius Mall Suceava!