Premieră națională la Teatrul Municipal Suceava cu spectacolul „Cum l-am îngropat pe Stalin” de Artur Solomonov

Spectacolul „Cum l-am îngropat pe Stalin”, de Artur Solomonov, care va avea premiera în data de 12 mai, la ora 19:00, este noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță instituția teatrală.

Spectacolul „Cum l-am îngropat pe Stalin” va fi montat de regizorul Theodor-Cristian Popescu, și reprezintă o premieră națională, fiind prima dată când acest text este montat într-un teatru, traducerea fiind semnată de Raluca Rădulescu.

Theodor-Cristian Popescu este regizor și profesor universitar doctor la UNATC București, Facultatea de Teatru, Departamentul Regie de Teatru. CV-ul său este unul impresionant, montând în jur de 70 de spectacole, majoritatea fiind texte contemporane, în premieră națională.

Theodor-Cristian Popescu este unul dintre pionierii teatrului independent românesc de după 1989 cu Compania Teatrală 777. A înființat și a condus La Compagnie Theodor-Cristian Popescu la Montréal, unde a trăit câțiva ani și unde a predat la The University of Montana din Missoula, The National Theatre School of Canada și The University of Quebec din Montréal.

Theodor-Cristian Popescu este licențiat în regie la Academia de Teatru și Film în 1994, are un Master of Fine Arts la Universitatea Montana (bursă Fulbright) în 2002, Doctorat în 2011 și Abilitare în 2018 la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, unde a creat și condus un Program masteral de Arta regiei teatrului contemporan din 2008, burse și rezidențe la Royal Court Theatre Londra, European Directors School Leeds și Colegiul Noua Europă București, printre altele.

Theodor-Cristian Popescu este preocupat și de domeniul de cercetare. A publicat volumele „Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mişcării independente în teatrul românesc post 1989”, „Dinăuntru. Un curs masteral de regie a teatrului contemporan și o selecție de articole” și peste 60 de articole în reviste culturale precum Scena, Teatrul azi, ManInFest, Scena.ro, Observator cultural, Dilema veche, Scena9.

Numeroase premii i-au răsplătit activitatea între care Premiul Special al Juriului la Festivalul de Teatru de la Oradea pentru spectacolele „Perplex” și „Cancun”, în 2014, Premiul de regie la Festivalul de Teatru Atelier de la Baia-Mare, pentru spectacolul „Un cuplu de români amărâți”, în 2011, iar producția „Villa Dolorosa” montată la Teatrul Național Târgu-Mureș în 2020, a fost nominalizată la Gala UNITER, la categoria Cel mai bun spectacol.

Echipa de producție:

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Traducerea: Raluca Rădulescu

Scenografia: Raluca Alexandrescu

Compoziție muzicală: Ovidiu Iloc

Lighting design: Costi Baciu

Graphic design: George Roșu

Distribuția:

Woldemar Arkadievici – Cosmin Panaite

Valentina – Clara Popadiuc

Autorul piesei despre Stalin – Diana Lazăr

Lenin – Cătălin Ștefan Mîndru

Beria – Delu Lucaci

Hrușciov – Cristina Florea

Omul de la Minister – Horia Butnaru

Stalin tânăr – Alexandru Marin/Bogdan Amurăriței

Primul paznic – Răzvan Bănuț

Al doilea paznic – Iulian Burciu

Un trecător – Bogdan Amurăriței/Alexandru Marin

La pian – Johannes Raimund Onesciuc