Rădăuțeanul Adrian Țofei va lansa o campanie de finanțare pe internet pentru noua sa producție cinematografică, „We Put the World to Sleep”, un film independent, apocaliptic, LGBT și feminist

Rădăuțeanul Adrian Țofei, actor, regizor, producător și scenarist al filmului horror de lung-metraj „Be My Cat: A Film for Anne”, distins cu premii importante la festivalurile de film din întreaga lume, lucrează la o nouă producție cinematografică pe care speră să o lanseze anul viitor.

Adrian Țofei, în vârstă de 30 de ani, a studiat actoria, metoda Ion Cojar, la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, apoi a continuat cu un masterat în actorie la Universitatea Spiru Haret din București.

Lung-metrajul „Be My Cat: A Film for Anne”, lansat în 2015 la festivalul internațional de film Fantasporto din Portugalia, este primul film horror found footage românesc. Producția tânărului din Rădăuți a câștigat marele premiu pentru cel mai bun film de lungmetraj la festivalul de film „On Vous Ment!”, din Lyon, Franța, premiul pentru cel mai bun film la festivalul A Night of Horror din Sydney și premiul pentru cel mai bun actor pentru Adrian Țofei în 2016 la Nashville Film Festival în SUA. De asemenea, „Be My Cat: A Film for Anne” a intrat în competiția pentru cel mai bun film românesc la TIFF 2015 (Transilvania International Film Festival). Criticii l-au numit o „capodoperă found footage șocantă”, fiind inclus de publicația americană Audiences Everywhere în top 100 cele mai bune filme horror de după 2000.

În cadrul unui interviu acordat, în exclusivitate, pentru News Bucovina, tânărul Adrian Țofei a vorbit despre lung-metrajul „We Put the World to Sleep”, un film la care lucrează de aproape doi ani și pentru care va lansa o campanie de strângere de fonduri, prin intermediul platformei de crowdfunding Indiegogo.

NewsBucovina: Filmul horror de lung-metraj „Be My Cat: A Film for Anne” a fost un adevărat succes, fiind selectat la diferite festivaluri, unde a obținut premii importante. Criticii au numit filmul o „capodoperă found footage șocantă”. Te-ai gândit vreodată că o să ai atât de mult succes?

Adrian Țofei: Sincer… mi-am dorit mult mai mult de atât, ha ha! Visam la o premieră mondială la Sundance Film Festival, apoi să fie cumpărat de un distribuitor de top și lansat în cinematografe, să ajungem la Hollywood peste noapte. Foarte putin a lipsit să se întâmple exact așa. La unul dintre festivalurile de top ale lumii, deși mi-au zis că i-a izbit originalitatea filmului, l-au respins la limită pentru că era prea lung și calitatea tehnică era sub standardele lor… deci… dacă aveam din start inspirația și/sau experianța să-l fac de 87 minute (nu 109, cum l-am făcut inițial), și mai mulți bani pentru corecție de culoare și înscrieri la mai multe festivaluri, atunci aș fi ajuns mult mai departe.

NB: Ce pregătești mai departe?

Adrian Țofei: Sunt pe cale de a lansa o campanie de crowdfunding pe Indiegogo pentru lung-metrajul “We Put the World to Sleep” – un film independent, apocaliptic, LGBT, feminist, cu Erisse Peterson și Duru Yücel Țofei în rolurile principale, la al cărui concept lucrez de doi ani de zile. Campania va avea nevoie de un start puternic pentru a reuși să strângem fondurile și să facem filmul. Cei care vor să ne sprijine se pot abona la următorul link pentru a fi anunțați pe email imediat ce o lansăm: https://www.indiegogo.com/projects/we-put-the-world-to-sleep-lgbt-feminism/coming_soon

NB: Care este povestea noului film? Ce mesaj vrei să transmiți?

Adrian Țofei: Două femei idealiste se îndrăgostesc și se avântă într-o misiune de a salva lumea de ea însăși, sfârșind totul.

Voi dezvălui mai multe despre scop și mesaj în campania Indiegogo, rog pe toți cei interesați să se aboneze la linkul de mai sus.

NB: Unde vor avea loc filmările?

Adrian Țofei: Vor avea loc în mai multe țări, pe continente diferite.

NB: La ce trebuie să ne așteptăm?

Adrian Țofei: La ceva unic, șocant, paradoxal, care să lovească în certitudinile și preconcepțiile oamenilor, să-i facă să-și pună întrebări existențiale, un film care să dea refresh societății.

NB: Când va fi lansarea?

Adrian Țofei: În 2018 cel mai probabil, sper într-un festival internațional de top precum Sundance sau Cannes.

NB: Unde va putea fi urmărită noua producție?

Adrian Țofei: Oriunde, sper. Cinema, online, DVD, blu-ray, în toată lumea.

NB: Cu cine colaborezi?

Adrian Țofei: Jay Sorensen și Danha Yunes sunt atașate ca producători asociați, deocamdată. Echipa se va mări pe parcurs.

NB: Ce dificultăți ai întâmpinat până în prezent?

Adrian Țofei: Stres și anxietate. Chiar și când faci totul din pasiune, datorită volumului imens de muncă neîncetată, ești afectat.

NB: Cât de greu este să produci un film, la ora actuală, în România?

Adrian Țofei: Dacă ești la începuturi și vrei să faci un film independent de unul singur, depinde de cât de multă pasiune ai și de cât de multe sacrificii poți face. Ai suficientă pasiune, până la obsesie chiar, de a renunța la viața socială și personală și a te dedica 100%, 15 ore pe zi, șapte zile pe săptămână, lună de lună, timp de doi-trei ani, numai și numai producției și promovării filmului, cu riscul de a avea traume psihice la final? Dacă da, atunci acea pasiune imensă te va călăuzi, vei face filmul și vei avea succes, indiferent de obstacole.

(Mihaela Tcaciuc)