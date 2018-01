Cântăreața suceveană Maria Andreea: Anul acesta voi lansa piese, vom dansa, voi iubi mai mult și voi cuceri lumea

Suceveanca Maria Andreea are planuri ambițioase și pentru acest an. Anul trecut a fost unul deosebit pentru frumoasa cântăreață, dar și foarte încărcat în evenimente, atât pe plan profesional, cât și personal.

Într-un interviu în exclusivitate pentru NewsBucovina, artista a mărturisit cum a fost anul 2017 pentru ea, cum și-a petrecut sărbătorile de iarnă, dar și ce planuri are pentru acest an.

NewsBucovina: Cum ți-ai petrecut sărbătorile de iarnă?

Maria Andreea: Acasă. Păi nu e cel mai frumos, la noi, în Bucovina? Nici nu-mi imaginez Crăciunul în altă parte. În plus, ai văzut ce frumos ne-a ornat domnul primar orașul, era ca de poveste. O singură dată am fost plecată la bunica, în Statele Unite, și deși eram cu ea, mi-a lipsit mult acasă, mai ales ca sunt obișnuită cu vocea tatălui meu în biserică, în prima zi de Crăciun.

NewsBucovina: Cum a fost 2017 pentru tine?

Maria Andreea: A fost un an frumos, pentru că mi-am îndeplinit un vis, acela de a absolvi Facultatea de Jurnalism. Mi-am dorit mult să ajung și la Roma, și cadou de absolvire de la bunica, asta mi-am luat. Am mai schimbat și prefixul și de cand am 30 de ani, simt că pot muta munții din loc. Cred că e o vârstă perfectă pentru realizări profesionale.

NewsBucovina: Există ceva ce ai fi vrut să faci și nu ai dus la îndeplinire?

Maria Andreea: Tot timpul există câte ceva. Dar în mod special nu cred. Chiar cred că Dumnezeu așează lucrurile când trebuie.

NewsBucovina: Ce ți-ai propus pentru acest an?

Maria Andreea: Anul acesta voi lansa piese, vom dansa, voi iubi mai mult și voi cuceri lumea. Cel puțin, asta îmi doresc. Sper să și reușesc.

NewsBucovina: Ce le pregătești fanilor tăi?

Maria Andreea: Multe surprize, atât pe plan muzical, cât și jurnalistic.

NewsBucovina: Anul care a trecut a fost unul intens și pe blogul tau. Cum ți-a schimbat viața statutul de blogger?

Maria Andreea: Site-ul meu HOLA! YO SOY MARIA! e mai mult decât un blog, daca vrei e ca o revistă online. Dacă tot am terminat jurnalismul, îmi iau treaba în serios și scriu articolele, nu preiau comunicatele de presă, este regula mea numărul unu. Îmi place să scriu și mă relaxează, iar anul trecut m-am axat mai mult pe scris decât pe muzică. Am avut multe proiecte frumoase, am participat la foarte multe evenimente, însă anul acesta schimbăm, pentru că înainte de toate sunt cântăreață și asta e dragostea mea cea mare. Așadar, anul 2018 va fi un an plin de muzică.

NewsBucovina: Unde îți dorești să călătorești în acest an?

Maria Andreea: Îmi doresc foarte mult să ajung în Maroc anul acesta. Dar cine știe pe unde mai ajung? Călatoriile fac parte din topul lucrurilor care mă fac fericită oricând.

(Mihaela Tcaciuc)