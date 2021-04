Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, despre tulpina E484K a SARS-CoV-2 depistată de USV la Suceava: Eu spun că nu sunt motive de panică. Trebuie să fim corecți și să respectăm măsurile impuse. Este un virus cu care am învățat să ne luptăm

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că presiunea pe spital este mult mai mică față de perioada de început a epidemiei cu noul coronavirus pentru că medicii suceveni au învățat cum să abordeze această patologie și consideră că în ceea ce privește tulpina E484K a SARS-CoV-2 depistată de USV la Suceava nu sunt motive de panică.

Alexandru Calancea a arătat că la ATI, în ultimele zile raportările sunt mai tot timpul pe zero, cu foarte puține locuri libere.

„Ieri aveam zero locuri, astăzi dimineața un singur loc la ATI. Din toți pacienții care sunt în ATI nu toți sunt intubați și ventilați mecanic. O mare parte dintre ei sunt cu mare necesar de oxigen, cu o ventilație non-invazivă și atunci, în orice moment când este un pacient intubat, facem schimbul în terapie și ne organizăm astfel încât să putem ajuta fiecare pacient”, a spus Calancea.

Spitalul Județean Suceava anunța revenirea la normalitate!! Spitalul Judetean Suceava anunța revenirea la normalitate!! Publicată de NewsBucovina.ro pe Luni, 5 aprilie 2021

El a menționat că presiunea pe SJU Suceava este extrem de diminuată față de perioada anterioară pentru că și medicii suceveni au învățat să lucreze cu acest Covid.

„Nu mai suntem atât de speriați, avem foarte multe date la îndemână, avem foarte multe exemple, avem foarte multe studii care ne-au învățat cum să abordăm această patologie. Într-adevăr, este o patologie grea, este o boală grea pentru anumiți pacienți, dar în același timp este un virus cu care am învățat să ne luptăm și de aceea, în momentul de față, presiunea este mult mai mică chiar dacă numărul pacienților se menține între 140 și 150”, a declarat dr. Calancea.

Managerul SJU Suceava a precizat că medicii suceveni știu să trateze această boală chiar dacă nu au un medicament minune.

„Nu avem toate armele la îndemână, nu avem un medicament minune pe care să-l dăm și să distrugem acest virus, dar am învățat. Acest an ne-a învățat, atât pe noi, ca și medici, cât și pe suceveni astfel încât eu spun că am trimis la colț, în ring, acest virus”, a declarat Calancea.

El a spus că acum personalul medical se luptă cu același virus, chiar cu tulpini noi.

„Am discutat cu cei de la USV care, prin secvențiere, au descoperit noua variantă, dar eu spun că nu sunt motive de panică. Trebuie să fim corecți cu ceea ce este impus ca și reguli de distanțare fizică și purtarea măștii în continuare. Vaccinarea este un lucru foarte important care trebuie să funcționeze și trebuie să înțelegem că este un lucru foarte important pentru a sfârși această pandemie”, a mai declarat dr. Alexandru Calancea.

El a și evidențiat că acum altfel arată curtea SJU Suceava.

„Nu mai este atâta frică, atâta teamă, atâta temere sau atâta neîncredere”, a conchis managerul SJU Suceava.