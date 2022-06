VIDEO//Traian Andronachi va candida pentru funcția de manager al Spitalului Județean Suceava deși a fost repus de instanță în funcția de manager al Spitalului Rădăuți: Decizia instanței dovedește că demiterea a fost abuzivă

Juristul rădăuțean Traian Andronachi a declarat pentru News Bucovina că intenționează să candideze pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava subliniind că a dovedit prin rezultatele obținute ca manager al Spitalului Municipal Rădăuți că are abilitățile necesare pentru a conduce unitatea-etalon a județului Suceava.

„De vreme ce am obținut această hotărâre judecătorească este evident că am vrut să arăt că demiterea subsemnatului a fost un abuz”, a declarat Traian Andonachi despre decizia Tribunalului Suceava care a dispus repunerea sa în funcția de manager al Spitalului Muncipal Rădăuți, decizia fiind executorie, dar nu și definitivă.

„Vă asigur în continuare de toată fermitatea și toate diligențele pe care pot eu să le ofer că mă voi ocupa personal ca această hotărâre să producă efecte însă nu am nici căderea și nici calitatea de a indica instituției ierarhic superioare Spitalului Municipal Rădăuți cum trebuie să procedeze în legătură cu o hotărâre judecătorească. Instituția Primăriei are înființată chiar o Direcție juridică cu foarte mulți juriști care s-au luptat să pună în operă visul și dorința domnului primar și tot ei sunt cei care în momentul de față trebuie să înțeleagă ce spune această hotărâre judecătorească și să acționeze în consecință”, a spus Andronachi.

El a arătat că dă dovadă de răbdare pentru că într-un final dreptatea iese la suprafață.

„Justiția este un organism care se mișcă destul de greu, dar în momentul în care se mișcă, într-un final se ajunge la un rezultat, iar rezultatul nu putem să-l comentăm, ci să-l ducem la îndeplinire”, a spus Andronachi.

Totodată, el a spus că este evident că vrea să fie directorul Spitalului Municipal Rădăuți, dar că raportat la situația actuală consideră că abilitățile și capacitățile sale ar putea constitui un surplus inclusiv pentru Spitalul Județean de Urgență Suceava.

„Dacă Spitalul Municipal Rădăuți în 2016 era în program-cadru de conformare și aproximativ 60 la sută din secțiile și compartimentele spitalului nu aveau autorizație sanitară de funcționare și dacă după aproximativ cinci ani și jumătate, pentru că după plecarea mea nu s-a mai întâmplat nimic, SM Rădăuți a trecut de toate aceste vicisitudini vis-a-vis de aceste autorizații de funcționare, a trecut din categoria a cincea în categoria a treia de acreditare, a plecat de la un buget de 31 de milioane de lei în 2016 și a ajuns la un buget pe care l-am predat de 131 de milioane de lei, dacă în toți acești cinci ani aproape că s-a dublat numărul medicilor, dacă s-au înființat secții și compartimente noi, dacă s-a adus RMN de înaltă performanță la Rădăuți ceea ce părea un vis utopic, dacă s-a înființat și dotat cu medici Compartimentul Primiri Urgențe și dacă SM Rădăuți a obținut la nivel național a doua finanțare prin fonduri europene în sumă de 8,5 milioane de euro consider, din punctul meu de vedere, fără falsă modestie, că mi-am adus un aport la toate aceste realizări. Să nu uităm faptul că indicele de complexitate mixtă a cazului a crescut cu peste 60 la sută, iar în momentul de față SM Rădăuți are o valoare a contractului de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate pe indicatorii pe care i-am lăsat eu în 2021”, a declarat Andronachi.

El a recunoscut că acum are ca țintă câștigarea concursului pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava.

„În momentul de față ținta mea este responsabilitatea de manager la Spitalul Județean Suceava pentru că este nu doar o provocare pentru mine, dar în calitate de fost manager care cred că am făcut față cu brio la momentul în care toate celelalte spitale din județ s-au închis rând pe rând și am văzut ce înseamnă să preiei sarcina unui sistem de sănătate și să o poți, paradoxal, gestiona cu un spital mic, cred, în momentul de față, că raportat la aceste experiențe pe care le-am avut, că pot aduce îmbunătățiri sistemului și unității-etalon. Când zic unitate-etalon, este evident că este Spitalul Județean Suceava care are în echipă niște medici de excepție și un personal cu care vreau să fac echipă pentru că munca în echipă și aprecierea pe care trebuie să o arătăm acestor cadre medicale nu poate conduce la un alt rezultat decât la satisfacția persoanelor care au nevoie de acest sistem sanitar”, a explicat Andronachi.

El a arătat că regula aplicată în mediul privat, respectiv că dacă angajatul este fericit și clientul va fi satisfăcut va trebui aplicată și în sistemul public.

„Vă spun cu mâna pe inimă că atât timp cât această regulă o transpui și în sistemul public, adică nu te iei la bătaie cu angajații și le arăți respectul pe care trebuie să-l arăți față de ei și să le apreciezi valoarea și munca pe care o fac și să le dai condițiile de muncă necesare și, bineînțeles, să le acorzi și drepturile salariale legale și să le plătești sporurile și să nu te porți cu ei ca și cum ar fi angajații tăi și tu ești șeful lor și dai dovadă că ești parte acel întreg care poartă denumirea de echipă, atunci lucrurile încep să se miște altfel”, a mai spus Andronachi.

Totodată, el a spus că nu-și dorește altceva decât să pună umărul prin experiența pe care o are și de care crede că a dat dovadă, să îmbunătățeasc aceste lucruri.

„Este evident că domnul doctor Alexandru Calancea este un om deosebit pe care îl cunosc de destul de multă vreme, un profesionist desăvârșit, și este evident că am avut discuții în acest sens și cu domnul doctor Calancea. Dacă sorții de izbândă vor fi în favoarea mea este evident că vom face o echipă extraordinară pentru că el are mai multă experiență vis-a-vis de Spitalul Județean Suceava decât subsemnatul”, a mai spus Traian Andronachi.

El a arătat că a discutat și cu alți medici și cu asistente și cu șefi de secții și chiar a avut un „feeling pozitiv” când, în urmă cu o săptămână a ajuns la UPU Suceava la Pediatrie cu fiica sa de doi ani și două luni care avea nevoie de anumite servicii care la Spitalul Municipal Rădăuți s-au închis pe timp de noapte.

„Nu cred că va fi spectacol prea mare în ideea în care voi avea sorți de izbândă. Sper și cred că vom avea parte de un concurs corect vis-a-vis de ocuparea acestui post.Dacă voi avea un rezultat favorabil la acest concurs este evident că va trebui să am o relație bazată pe respect și de colaborare foarte bună cu organul ierarhic superior, Consiliul Județean Suceava”, a spus Andronachi.

El a menționat că a avut cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, o relație bazată pe respect și nu crede că vor fi probleme în acest sens.