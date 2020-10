Liderul tinerilor social-democrați suceveni, George Șoldan, încrezător că PSD Suceava va câștiga alegerile parlamentare: În județul Suceava am obținut un scor electoral foarte bun la alegerile locale. Am fost partidul cu cei mai mulți candidați tineri

Liderul TSD Suceava, George Șoldan, și-a exprimat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, încrederea că PSD Suceava va câștiga alegerile parlamentare, apreciind că organizația va prezenta o ofertă foarte bună și candidați care să determine ca populația să vină la vot.

El a spus că PSD Suceava a avut în alegerile locale un scor foarte bun ținând cont rezultatul de la alegerile europarlamentare de anul trecut și că procentul de peste 30 la sută din voturi câștigat de PSD Suceava este în marja mediei naționale a partidului.

„Nu este o victorie, pentru că nu am câștigat președinția CJ și Primăria Suceava, dar este un scor foarte bun și ne dă perspective foarte bune pentru următoarele alegeri”, a spus Șoldan.

El a subliniat că PSD Suceava are 48 de primari, 600 de consilieri locali în județ și 13 consilieri județeni.

„Nu am făcut încă o analiză exactă, dar cu cei opt primari care au plecat de la noi la PNL se putea înclina balanța să câștigăm președinția CJ Suceava”, a spus liderul TSD Suceava.

El a subliniat că PSD Suceava a făcut tot ceea ce a ținut de organizație să obțină un rezultat cât mai bun.

„Am făcut o campanie activă, am mers pe teren, am stat de vorbă cu oamenii. Am făcut tot ceea ce ținea de noi pentru a câștiga Consiliul Județean. Am avut un candidat foarte bun și am crezut până în ultima clipă că vom câștiga. Duminică seara noi chiar credeam că vom câștiga Consiliul Județean și eram foarte încrezători”, a spus Șoldan.

Liderul TSD Suceava a mai declarat că față de alte partide care clamează că susțin tinerii, PSD Suceava chiar a făcut-o și a avut cei mai mulți candidați tineri pe liste.

El a menționat că pentru următoarele alegeri vom face o analiză la partid.

„Vom face unele lucruri ca să mobilizăm electoratul nostru, să ieșim în fața cetățenilor cu o ofertă electorală foarte bună, să-i mobilizăm la vot și să câștigăm aceste alegeri”, a spus Șoldan.

El este încrezător că PSD Suceava va câștiga alegerile parlamentare în județ.

„Sunt sigur că vom câștiga aceste alegeri. Suntem cel mai mare partid din țară și din județ și, cu siguranță, vom veni cu o ofertă, cu niște candidați care vor mobiliza lumea la vot”, a mai spus George Șoldan.