Primarul Ion Lungu a votat pentru o echipă competentă care să poată atrage fonduri europene pentru dezvoltarea țării, a județului și a municipiului

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a votat, duminică la alegerile parlamentare la secția de votare nr. 8 de la Liceul Samuil Isopescu. El a venit la secția de votare împreună cu soția sa.

Primarul Ion Lungu a declarat că îi îndeamnă pe suceveni să se prezinte la vot și a dat asigurări că au fost luate toate măsurile de protecție sanitară.

Lungu a spus că a votat pentru dezvoltarea țării.

„Am votat pentru dezvoltarea României, am votat pentru dezvoltarea județului Suceava, am votat pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Am votat pentru o echipă competentă care poate să facă acest lucru, poate să aducă fonduri europene. Singura șansă de dezvoltare a României este atragerea de fonduri europene la nivel național și la nivel local. Am votat pentru o viață mai bună pentru copiii și nepoții noștri”, a spus Ion Lungu.