Președintele USR Suceava, Teodora Munteanu, nu va candida la președinția organizației județene a partidului, preferând să se ocupe de organizația municipală Suceava

Președintele organizației județene Suceava a USR, Teodora Munteanu, a declarat, joi, la Analiza de Seară de la News Bucovina, că nu intenționează să candideze la funcția de președinte al organizației județene a USRPLUS, rezultată din fuziunea USR cu PLUS și că va prefera să se implice mai mult în organizația municipală a formațiunii.

„Eu nu voi candida la președinția județeană pentru că vreau să mă axez foarte mult pe activitatea din municipiu și la primărie”, a spus Teodora Munteanu.

Ea a arătat că a făcut cinci ani munca de președinte de organizație județeană și că este greu mai ales că trebuie de mers în județ în fiecare week-end, să fie convocate ședințe, să se discute problemele din fiecare filială.

„Voi candida la municipiu. La județ, nu. Lăsăm pe oricine dorește să candideze”, a spus Munteanu.

Ea a arătat că USR vine cu oameni noi în politică și că a intrat în politică pentru că a dorit să facă ceva bun pentru comunitate.

„Nici nu mi-am închipuit acum cinci ani că voi ajunge viceprimar sau chiar că voi candida. Pur și simplu mi-au plăcut cei din București după alegerile locale din 2016. Am spus că sunt oameni așa ca noi. M-am dus să-i întâlnesc și să-i văd când au venit la Suceava. Eu nu am făcut până acum politică de niciun fel”, a declarat Teodora Munteanu.

Ea a subliniat că nu și-a dorit să fac politică.

„În momentul în care am văzut că nu rezolvi nimic dacă te revolți pur și simplu în fața calculatorului, am zis să nu-mi reproșez că nu am încercat să fac nimic”, a spus liderul USR Suceava.

Ea a constatat că lumea nu prea vine spre politică.

„Comentează, critică, dar nu vor să se implice”, a spus Munteanu.

Mai mult, ea a recunoscut că nu și-a dorit să candideze la Primărie.

„Eu a trebuit să-mi asum această candidatură ca președinte al filialei. Mi-am asumat pentru că nu doreau colegii să candideze”, a spus Munteanu.

Ea a arătat că cei din USR Suceava au căutat personalități din oraș care au dorit să candideze și că au mers la mai multe personalități să candideze la Primărie sprijiniți de USR, dar că au fost refuzați din diferite motive.