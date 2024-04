Deputatul PNL Ioan Bălan spune că după alegerile locale Lucian Harșovschi va fi primar: Chiar din 10 iunie în Suceava se vor întâmpla lucruri extraordinare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a declarat, miercuri, după înscrierea candidaturii lui Lucian Harșovschi pentru funcția de primar al municipiului Suceava că a participat de-a lungul carierei sale politice la multe depuneri de candidaturi, dar că cea la care a participat are emoții pentru că Lucian Harșovschi, cu care a lucrat încă de la început în politică, a devenit actorul principal în alegerile locale din Suceava.

„Cred că în 10 iunie Lucian își va începe treaba în calitate de primar. Știm cu toții că este viceprimar, dar din 10 iunie va avea o calitate în plus, cea de primar și sunt convins de lucrul acesta. Cred de asemenea că Lucian Harșovschi este singurul candidat care are experiența, acumularea de cunoștințe și cred că este omul care are cea mai mare nevoie să explodeze și să facă din Suceava ceea ce noi de multe ori am vorbit că ar trebui făcut. De ce să nu o recunoaștem, de multe ori când ești în rândul doi se iscă o competiție și astăzi Lucian se prezintă în splendoare forței și puterii lui politice și administrative”, a spus Ioan Balan.

El a menționat că în cunoaște bine pe Lucian Harșovschi și știe că acesta va face diferența.

„Eu sunt unul dintre cei care îl cunosc și nu spun ca o garanție, dar chiar din 10 iunie în Suceava se vor întâmpla lucruri extraordinare. Lucian își dorește lucrul acesta pentru a demonstra că poate face diferența cu o viziune nouă. Vorbește de tinerețe pentru că el n-a ieșit încă din acel personaj tânăr, exuberant, care credea că totul e cu putință și care, atunci când de la partid îi dădeam o acțiune, o activitate, era primul care o ducea la îndeplinire”, a spus deputatul.

Ioan Balan și-a amintit de perioada când se gîndea să candideze la funcția de primar în anul 2016, iar cel mai mare susținător al său a fost Lucian Harșovschi, iar unele dintre proiectele de la acea vreme Lucian Harșovschi le-a preluat.

Deputatul Balan a mai spus și că echipa liberală pentru Consiliul Local este una echilibrată și bine construită care va fi sprijinită de cea de la Consiliul Județean Suceava.