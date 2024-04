Vasile Rîmbu vrea să fie ales primar pentru a face Suceava bine și să aducă municipiul în fruntea țării așa cum a făcut la Spitalul Județean Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele organizației municipale PSD Suceava, Vasile Râmbu, și-a înregistrat, luni dimineața, candidatura pentru funcția de primar al Sucevei arătând că scopul principal este câștigarea alegerilor pentru a face Suceava bine.

„Am mers la Oficiul Stării Civile, mai bine spus la Biroul Electoral Municipal și am depus actele pentru un „mariaj” cu Primăria Suceava. Am convenit ca după mărturia cetățenilor Sucevei să revenim după 10 iunie și să definitivăm actul. Mesajul nostru este știut: Facem Suceava bine!”, a declarat Vasile Rîmbu.

El a prezentat succint programul său pentru municipiul Suceava și a subliniat că își dorește ca sucevenii să fie alături de echipa lui.

„Aș vrea ca acest mesaj să fie un apel către toți locuitorii municipiului Suceava, să rezoneze în inimile și mințile noastre și într-un timp cât mai rezonabil să devină realitate. Pentru a realiza acest deziderat este absolut necesar să regândim Suceava împreună cu specialiști și aici mă refer la arhitecți, urbaniști, constructori, peisagiști și alții. Împreună cu antreprenorii, dar și cu funcționarii publici, împreună cu tinerii, dar și cu maturii, împreună cu toți cetățenii responsabili ai Sucevei, deci împreună cu toți”, a spus Vasile Rîmbu.

Liderul social-democrat sucevean a menționat că așa cum a adus Spitalul Județean în fruntea țării, la fel va face și cu municipiul Suceava.

„Ca să putem face ceea ce spunem avem nevoie de creditul, sau încrederea cetățenilor Sucevei. Ca la orice credit este nevoie să depunem niște garanții. Ce garanții vom depune noi? În ceea ce mă privește, expertiza, experiența și realizările mele în plan personal și profesional. Aduc în prim plan ceea ce am făcut la Spitalul Județean care, știți cu toții, era la momentul la care am poposit acolo, codaș și, în cele din urmă, l-am adus în fruntea țării. Vreau să vă spun că atunci când am ajuns la Spitalul Județean nu aveam o experiență sau o expertiză chitită pe acel domeniu, dar hotărârea și ambiția pe care am pus-o în joc a făcut să ajungem acolo unde ne-am dorit cu toții. Așa vom proceda și cu orașul: îl vom aduce în fruntea țării”, a spus Rîmbu.

Vasile Rîmbu se bazează în acest demers și pe echipa cu care candidează.

„Am o echipă puternică și vă veți întreba ce garanții depun ei. Garanția echipei mele este parcursul profesional de excepție și determinarea în a remodela orașul. Sunt oameni cinstiți, corecți, ambițioși și hotărâți. În componența echipei sunt economiști, medici, medici veterinari, profesori, juriști, asistenți medicali, antreprenori.Nu vom dezamăgi și nu vom veni după un alt vot de încredere fără a livra ceea ce am promis. Nu vom proceda ca precedenții care, neținându-se de promisiuni și proiecte și neonorarea unor promisiuni înseamnă, în cele din urmă, minciună. Nu au demonstrat-o. Creditul acordat lor s-a dus în categoria celor neperformante. Neperformanța știți la ce duce. În sport, în atletism, sau mai exact la probele de săritură în lungime sau înălțime sau cu prăjina există regula celor trei încercări: le-ai ratat, ai plecat, le-ai ratat, ești descalificat”, a mai spus candidatul PSD.

Totodată, Vasile Rîmbu a subliniat că este adeptul faptelor și nu al promisiunilor.

„În această perioadă suntem asaltați cu mii și mii de pliante care conțin proiecte și promisiuni, dar și perspective, care mai de care. S-a demonstrat că până la urmă totul este minciună prin nepunerea lor în practică. Noi nu venim cu așa ceva pentru că riscăm să vă mințim precum cei ce vă duc acum în amăgire. Suntem adepții faptelor, pentru că faptele fac diferența. Așteptați-le și nu veți regreta”, a declarat Rîmbu.

Rîmbu a explicat că planul de dezvoltare a municipiului Suceava va avea în vedere contextul metropolitan.

„Vom aborda municipiul Suceava în contextul său metropolitan și nu izolat. Este singura salvare. Vom porni din buricul târgului, de aici, din Primărie spre scara blocului și extremitățile spațiului metropolitan”, a spus candidatul PSD.

Mai mult, Vasile Rîmbu a explicat că nu va cere angajaților din Primărie mai mult decât cer aceștia atunci când beneficiază de servicii publice: respect, performanță și servicii de calitate.

„Un mesaj despre ceea ce vrem de la Primăria Suceava a făcut valuri sau a avut darul de a bulversa. Vreau să vă spun că vom proceda exact așa cum își doresc funcționarii din Primărie atunci când merg și sunt beneficiarii unor servicii publice, indiferent de ce gen. Vrem să fim respectați și mulțumiți, vrem ca cei care sunt în slujba cetățeanului să dea satisfacție. Servicii publice de calitate. Vrem să-i găsim la serviciu și dimineața și la sfârșit de program. În același timp vrem să eliminăm zvonul sau părerea că în anumite zone s-ar putea să fie condiționări. Desigur că vrem să găsim confort pentru funcționari, dar și confort pentru cei care beneficiază de serviciile noastre. Nimic deosebit, nimic periculos, chiar dacă unii care au un anumit interes au vrut să semene panică în rândul salariaților din Primărie. Nu vom cere decât muncă și performanță”, a spus Rîmbu.

Liderul PSD Suceava a explicat că programul său are ca principal scop ca municipiul Suceava să devină un oraș normal.

„Direcția principală: vom aduce Suceava la normalitate și aici mă refer la curățenie, liniște și ordine publică, străzi asfaltate, fațade refăcute, spații verzi, locuri de joacă, locuri de agrement și cel mai important este că vom dezvolta Suceava construind infrastructuri de orice fel, rutieră, sanitară, școlară, liceală, universitară, culturală, sportivă și altele, creând locuri de muncă bine plătite și care să aducă plusvaloare și așa ne vom îmbunătăți viața de zi cu zi”, a spus Rîmbu.

Vasile Rîmbu spune că vrea să profite și de contextul geopolitic, iar Suceava să devină un hub strategic.

„În cuvântul meu adresat membrilor PSD am pomenit de contextul geopolitic favorabil și de perspectiva ca la Suceava să funcționeze un hub strategic și care, în cele din urmă, să genereze investiții în infrastructură și noi locuri de muncă. Văd că deja există emoția hub-urilor strategice și sunt revendicate în altă parte decât aici. Știm bine că Suceava a fost și probabil că este un hub de unde s-au distribuit ajutoarele europene. Trebuie să fim foarte atenți și determinați ca Suceava, având și aeroport, alții nu au, să ajungă un hub strategic și să genereze ceea ce am pomenit”, a arătat candidatul de primar.

El a subliniat că pentru ca cele prezentate să devină realitate este nevoie de muncă, de multă muncă.

„Noi avem toată determinarea să muncim și o să facem Suceava bine. Vreau să vă spun că nimeni nu este providențial, inclusiv eu. Dacă vom lucra în echipă și vom avea sprijinul tuturor cetățenilor ne vom îndeplini obiectivele”, a concluzionat Vasile Rîmbu.

