Senatorul Daniel Cadariu a votat cu încredere pentru viitor

Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu a votat, duminică la secția de votare organizată la Școala Gimnazială nr. 1 din Gura Humorului pentru candidatul care poate asigura românilor soluții benefice în situația actuală economică și internațională.

„Am votat cu încredere pentru viitor. Având în vedere faptul că în perioada următoare ne așteaptă mari provocări, atât interne cât și internaționale și mă refer atât la situația economică, dar mai ales având în vedere războiul din Ucraina, am votat un candidat care ne poate asigura nouă, românilor, faptul că vom găsi soluții în beneficiul românilor. Am votat un om educat, un om onest, un om cinstit, un profesionist, un om care are relații internaționale și garantează buna colaborare a României atât cu Statele Unite, cât și cu NATO cât și cu Uniunea Europeană. Să dea Dumnezeu ca în această seară să avem motive de bucurie”, a spus Cadariu.