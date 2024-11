Ioan Balan a votat pentru o Românie prosperă și cu omul cel mai aproape de suceveni

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prim vicepreședintele organizației județene PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a votat, duminică, la secția de votare de la Școala Gimnazială nr. 2 din Suceava pentru o Românie prosperă.

„Am votat cu gândul că am votat cu omul cel mai onest cu omul cel mai potrivit dintre toți candidații. Cred că cel cu care am votat astăzi și cu care a votat echipa liberală este omul care ne poate da siguranța, așa cum a mai făcut-o, unei Românii prospere, unei Românii unite, unei Românii care să ne facă cinste în Europa. Am votat cu omul cel mai apropiat de Suceava, de bucovineni, cu omul nostru”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul Ioan Balan a fost însoțit de numeroși membri ai organizației, între care președintele Gheorghe Flutur, viceprimarul Daniel Ungurian și Marian Andronache.

Flutur a constatat că organizația municipală Suceava s-a reconsolidat într-un termen scurt de când e condusă de Ioan Balan.