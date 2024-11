Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a votat pentru siguranță, prosperitate și dezvoltarea județului Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a votat, duminică dimineața, la secția de votare amenajată la Școala Gimnazială nr. 3 din Gura Humorului pentru echilibru și normalitate.

„Am votat împreună cu o parte din echipa liberală de la Suceava pentru siguranță și prosperitate. Am votat pentru dezvoltarea României, a județului Suceava. Am votat pentru echilibru, pentru normalitate, pentru un om care unește, care adună poporul român și de acasă și din diaspora și care e pregătit să-l reprezinte cu demnitate în întreaga lume. Am votat pentru bunăstarea românilor”, a spus Flutur.