Echipele de fotbal din Bucovina tot mai departe de Liga 2

Runda cu numarul 8 din Liga a 3-a a fost cu ghinion pentru echipele de fotbal din Bucovina, care au facut noi pasi gresiti in cursa catre Liga a 2-a.

Fotbalul romanesc aduce tot mai multe branduri importante in ligile inferioare. Cele mai multe echipe cu suporteri si cu o istorie bogata in spate sunt in al doilea esalon. Este un motiv in plus pentru ca echipele din Liga a 3-a sa traga si mai tare pentru a promova si sa joace cu formatii precum Rapid Bucuresti, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiesti, UTA Arad sau Politehnica Timisoara. Este si cazul echipelor din Seria 1, acolo unde Foresta Suceava si Bucovina Radauti sunt angrenate in lupta la varf. Sunt doua dintre echipele care in runda cu numarul 8 nu au reusit sa castige, dar mai sunt multe etape pana la final, astfel ca orice este posibil.

In ultimii ani Foresta Suceava a fost aproape de colaps, lipsa banilor fiind una dintre problemele principale care au stat la baza retrogradarii din al doilea esalon. Se pare ca in sfarsit si-a gasit sustinerea de care avea nevoie si anunta planuri mari la inceput de sezon.

Foresta Suceava, un proiect de viitor

La inceputul sezonului Foresta Suceava a anuntat atacarea promovarii. Conducerea bucovinenilor organiza atunci o conferinta de presa prin care ii prezenta pe cei care vor imbraca tricoul in editia 2019/20 de campionat. Echipa a reusit cateva victorii, dar dupa opt etape deja se afla la zece puncte in spatele lui Aerostar Bacau, echipa care domina autoritar Seria 1. Mai mult decat atat, in ultima etapa de campionat, Foresta a pierdut cu 1-5 meciul de la Piatra Neamt, cu Ceahlaul, singurul gol marcat fiind cel al lui Dudu Draga, din penalty.

Foresta Suceava a reusit sa se califice in optimile Cupei Romaniei. Urmeaza ca pe 30 octombrie sa primeasca vizita celor de la Dinamo Bucuresti, in reeditarea unui meci care va ramane mereu in istoria Ligii 1. In anii 2000, cele doua echipe se intalneau si dupa ce dinamovistii conduceau cu 4-0 la pauza, Robert Nita dadea semnalul revenirii, iar la finalul meciului Foresta se impunea cu 5-4. De data aceasta insa, e greu de crezut ca sucevenii vor reusi sa repete isprava, site-urile specializate in ponturi pariuri si pronosticuri sportive vazand pentru meciul din Cupa o singura favorita, iar ea nu este Foresta Suceava. La casele de pariuri online, o eventuala victorie a Forestei este cotata cu 7.50, in timp ce fanii dinamovistilor pot paria pe echipa lor favorita la cota 1.33. Un rezultat de egalitate pare, si el, destul de improbabil, fiind cotat cu 5.25.

Foresta Suceava – Dinamo Bucuresti se va juca pe 30 octombrie, de la ora 19:30

Bucovina Radauti nu o duce nici ea mai bine

CSM Bucovina Radauti a intrat in atentia fanilor din Romania dupa ce Dorin Goian a preluat-o cu ceva timp in urma. Fost capitan al echipei nationala, Goian se afla pe locul al patrulea in Seria 1 din Liga 3, cu 16 puncte. Sunt opt lungimi intre echipa din Radauti si echipa care se afla pe primul loc. In etapa trecuta Bucovina a obtinut prima sa remiza din acest sezon, 101, cu Stiinta Miroslava, asta dupa ce Iosif Netbai a inscris unicul gol al echipei sale.

Etapa cu numarul 8 din Liga 3, Seria 1 a apartinut aproape in totalitate gazdelor. In cele 8 partide, o singura echipa oaspete a reusit sa se impuna, Universitatea Dunarea de Jos Galati, formatie ce a castigat cu 4-1 pe terenul lui CSM Pascani.

Rezulate etapa 8 din Liga 3 – Seria 1

Aerostar Bacau – KSE Targu Secuiesc 5-0

FC Botosani 2 – CSM Bacau 1-1

Ozana Targu Neamt – Husana Husi 2-0

Stiinta Miroslava – Bucovina Radauti 1-1

CSM Focsani – Somuz Falticeni 2-2

CSM Ceahlaul Piatra Neamt – Foresta Suceava 5-1

CSM Pascani – Universitatea Dunarea de Jos Galati 1-4

SC Otelul Galati – Sportul Liesti 0-0

Dupa aceasta etapa nu s-au inregistrat schimbari la varful clasamentului. Aerostar Bacau ramane in continuare liderul neinvins al Seriei, urmat de SC Otelul Galati si CSM Ceahlaul Piatra Neamt. Bucovina Radauti este abia pe locul 4, iar Foresta Suceava ocupa deocamdata un dezamagitor loc 6.

In etapa urmatoare, Foresta are meci usor, va juca pe teren propriu in fata lanternei rosii, CSM Pascani, iar Bucovina Radauti va avea si ea statut de echipa gazda, intalnind-o pe CSM Focsani 2007.