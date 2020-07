Tu stii cum sa iti accesorizezi tinutele? Uite ce ar trebui sa faci pentru a arata mereu perfect!

Toate femeile isi doresc sa aiba tinute impecabile, iar pentru asta depun un efort considerabil in fiecare zi. Indiferent ca merg la job, la un eveniment sau in parc, outfitul ales trebuie sa dea o stare de bine si de confort. Look-ul rezultat dupa alegerea accesoriilor trebuie sa fie elegant, proaspat si lejer in aceeasi masura, fara sa para prea studiat.

Accesorizarea va face diferenta intre o tinuta anosta si una deosebita, care iese din anonimat. Cu siguranta ai auzi de multe ori sintagma „frumusetea sta in detalii”, iar accesoriile exact asta fac: infrumuseteaza tinuta, adauga un plus de eleganta si iti scot stilul vestimentar in evidenta.

Citeste in continuare cateva trucuri pentru ca tinutele tale sa fie cele mai reusite

Esarfele aduc tinutei un plus de prospetime

Esarfa se potriveste in orice context si orice in tinuta. De cele mai multe ori, ea se prinde in jurul gatului, dar nu este singura ei utilizare. Daca iti doresti un outfit elegant, prinde esarfa in par, intr-un coc lejer, iar pentru vestimentatii monocromatice sau casual, poarta o esarfa intr-o culoare vibranta la toarta gentii. Pentru o tinuta office, alege un model dintr-un material fin, care sa se potriveasca perfect cu o camasa alba.

Alege tinute care iti scot culoarea pielii in evidenta

Daca ai gasit un accesoriu care iti place, gandeste-te daca se potriveste cu forma fetei tale, a gatului, a incheieturii si cu nuanta pielii. De exemplu, daca ai pielea alba, o bijuterie din argint nu ti-o va pune in evidenta deoarece va deschide cu un ton sau două culoarea tenului. Cele mai bune efecte le vei obtine cu bijuterii in nuante stralucitoare ca auriu, roz, sau chiar din turcoaz si alte pietre semipretioase.

Alege pantofi cu modele variate

Este binecunoscut ca femeile au un dulap plin cu incaltaminte, pentru ca au nevoie de versatilitate si unicitate in look-urile lor zilnice. De exemplu, o tinuta office poate deveni casual sau eleganta, doar prin accesorizarea ei cu sandale cu toc, acestea fiind o alegere perfecta pentru serile calde de vara. Asadar, daca vrei sa pleci de la job catre o petrecere, tot ce trebuie sa faci este sa iti schimbi incaltamintea, iar tinuta ta va arata total diferit.

Evita seturile de bijuterii

Daca vrei sa ai un look cu un aspect tineresc si fresh, opteaza pentru bijuterii cu un model unic si interesant, care sa se potriveasca oricarei tinute. Stilistii propun combinatii de bijuterii diferite, astfel incat una dintre el sa fie in centrul atentiei, iar celalalte sa o evidentieze. Seturile sunt potrivite mai mult pentru tinutele de ocazie, dar si aici sunt cateva restrictii. De exemplu, in zona gatului, bijuteria „vedeta” trebuie sa fie colierul sau cerceii, niciodata amandoua, pentru a nu crea impresia de supraincarcare.

Nu purta ceas la rochii de seara

Ceasul este un accesoriu potrivit doar ziua, in tinutele casual sau office. Asortarea lui la rochiile de seara este o greseala des intalnita, care trebuie evitata. Din cauza proportiilor masive pe care le are, va crea un aspect neplacut incheieturii tale fine.

Asadar, poti iesi in evidenta cu fiecare tinuta pe care o porti, daca alegi acesoriile potrivite. Tine minte aceste reguli si aplica-le de fiecare data cand iti construiesti outfiturile. Nu uita ca pe langa bijuterii, zambetul este cel mai bun accesoriu pe care il detii! (S.E.O.)

Sursa foto: Shutterstock.com