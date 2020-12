Casa in Bucovina: Top 4 lucruri care te ajuta sa ai putine cheltuieli de intretinere si sa economisesti considerabil

Daca ti-ai dorit o casa mare, spatioasa, cu foarte multe dormitoare si loc suficient pentru toata familia, atunci, cu siguranta, cheltuielile de intretinere ale locuintei nu pot fi mici. In cazul in care te-ai saturat sa risipisesti sume considerabile de bani pe caldura si electricitate, a venit timpul sa faci o schimbare.

Nu este vorba despre inlocuirea locuinței, ci despre cateva ajustari pe care le poti face in casa, astfel incat sa pastrezi o mica parte din banii pentru utilitati, pentru a-i folosi in alte scopuri. Citeste in continuare articolul ca sa iei la cunostinta care sunt modificările pe care este necesar sa incepi sa le faci.

Iata cum poti reducere cheltuielile de intretinere ale caminului:

· Becuri de tip led

Daca folosesti iluminat cu lumina calda, este stringent sa-l inlocuiesti cu cel cu lumina rece. Ledurile consuma foarte putina electricitate si ofera o lumina naturala, care nu deranjeaza vederea. Altfel spus, fata de becurile cu lumina calda, ledurile sunt mult mai avantajoase din mai multe puncte de vedere. Intra pe LedZone si comanda numarul de becuri de care ai nevoie in toata casa.

· Izolatie

Daca nu ai caldura iarna in casa, nu ai confort. De aceea, este indicat sa izolezi locuinta pe exterior, cu ajutorul unor placi din polistiren cu vata bazaltica, astfel incat sa te bucuri cât mai mult timp de caldura din camera. In lipsa izolarii sau in prezenta uneia de proasta calitate, cheltuielie de intretinere ale casei nu se diminueaza, deoarece se pierde foarte multa caldura care trebuie inlocuita constant.

· Geamuri din termopan

Caldura costa foarte multi bani, motiv pentru care trebuie sa faci tot posibilul ca sa pastrezi cât mai mult temperaturile optime in casa. Daca deja ai izolat peretii exteriori ai casei, trebuie sa iei in considerare schimbarea geamurilor cu tamplarie din lemn cu cele de tip PVC. Acestea sunt bune izolatoare, nu permit frigului sa patrunda in casa si nici caldurii sa se piarda spre exterior. Este o investitie inteligenta care trebuie luata in calcul fara regrete sau ezitari.

· Produse de inalta calitate

Daca intotdeauna te orientezi sa cumperi cele mai ieftine produse pentru bucatarie sau pentru obtinerea confortului sporit in casa, este foarte posibil ca in scurt timp sa fii dezamagit de alegerea facuta. De cele mai multe ori, produsele ieftine sunt de proasta calitate si trebuie inlocuite cu altele noi.

Este recomandat ca intotdeauna cand vrei, de exemplu, sa cumperi un robot de bucatarie sa iti indrepti atentia spre brandurile cu renume care fabrica doar produse de calitate, rezistente si durabile. In acest fel, poti economisi sume mari de bani pe care le poti utiliza in alte scopuri.

In cele din urma, invata sa faci alegeri corecte, care sa te multumeasca si satisfaca pe deplin timp indelungat. Priveste in ansamblu și spre viitor, ca sa fii mandru de felul in care amenajezi si utilezi caminul tau si al familiei.(S.E.O.)

Sursa foto: Pixabay.com