VIDEO // Evoluție extraordinară a hergheliilor administrate de Romsilva la campionatul internațional al crescătorilor de cai din Slovacia

🐴 Multiple victorii majore marcate de Romsilva la Campionatul Internațional de creștere pentru rasele Shagya arabă, Lipițană, Huțulă și Pursânge arab, care a avut loc la începutul acestei luni în Slovacia, la Herghelia de Stat Topolcianky.‼️Toate cele cinci herghelii 🐎 administrate de Romsilva participante la concurs – Herghelia Sâmbăta de Jos, Herghelia Beclean, Herghelia Rădăuți, Herghelia Lucina și Herghelia Mangalia, au obținut, pentru cel puțin un armăsar, rezultate și distincții care pot fi cuprinse în punctajele corespunzătoare calificativelor, de la excelent la excepțional, marchează în mod strălucit o pagină de istorie, nemaiscrisă până acum, la o asemenea anvergură, pentru hipologia națională, europeană și mondială, confirmând astfel extraordinara capacitate de administrare a patrimoniului genetic cabalin de către Romsilva în cele aproape 2 decenii.🏆 Din peste 150 de cai înscriși în concurs, provenind de la crescătorii de prestigiu de stat sau private, MAESTOSO LIII-10 de la Herghelia Sâmbăta de Jos a câștigat 🥇 Locul 1 – Învingător al claselor Armăsari seniori (4-6 ani) la rasa Lipițană , cea mai veche rasă culturală europeană, iar GORAL XXII-10 de la Herghelia Lucina a câștigat 🥇 Locul I – Campion al rasei Huțulă- vestigiu al calului sălbatic euroasiatic, pentru clasa armăsăruși (3 ani).🙌Publicul numeros compus din hipologi cu prestigiu profesional, veniți din țări cu o îndelungată tradiție în creșterea acestor rase, au aplaudat și ovaționat intens prezentarea și premierea cailor Romsilva. 👏📅În perioada 1 – 4 septembrie 2021, la Herghelia de Stat Topolcianky, Slovacia, s-a desfășurat Campionatul Internațional de creștere pentru rasele Shagya arabă, Lipițană, Huțulă și Pursânge arab, și, totodată, Adunările Generale ale Federațiilor Internaționale ale Crescătorilor de cai de rasă Huțulă (Hucul International Federation – HIF) și Lipițană (Lipizzan International Federation – LIF), evenimente organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la întemeierea hergheliei gazdă.ℹ️ La acest eveniment, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a participat la toate cele 4 secțiuni ale Campionatului, cu 10 armăsari, reprezentând 5 herghelii din administrarea noastră.🐴 Romsilva, prin Direcția Cai de Rasă din subordine, administrează 12 herghelii și 4 depozite de #armăsari unde sunt conservate și ameliorate genetic 13 #rase de cai.ℹ️ Mai multe detalii despre hergheliile Romsilva aici http://hergheliidestat.ro/herghelii.html 📷Credit video: ing. Mihail LECHKUN, DCEAC – Hergheliile Romsilva*** 🇬🇧 Impressive victories for Romsilva at the International Breeding Championship for the Arab Shagya, Lipizzaner, Hutul and Arabian Thoroughbred races, which took place earlier this month in Slovakia, at the Topolcianky State Stud.