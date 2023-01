Tot ce trebuie să știi despre Lego Technic

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lego Technic este numele unei linii de produse ale cunoscutei companii de jucării de construcție Lego. Această linie a luat naștere în urmă cu 40 de ani, iar filozofia sa este de a face posibilă construirea unor modele mai complexe și, în același timp, impresionante. Cu această linie de jucării pentru copii puteți crea bărci, avioane, mașini și tot felul de modele cu mare realism și precizie. Aceste produse sunt concepute pentru cei care doresc să ducă Lego la următorul nivel de dificultate și realism.

Dacă vă întrebați cui se adresează, vă vom oferi câteva indicații pentru a vă face o idee dacă se potrivește gusturilor, nevoilor și abilităților dumneavoastră sau ale copiilor dumneavoastră.

În primul rând, Lego oferă o orientare globală pentru această linie de produse, care ar fi între 7 și 16 ani. Cu toate acestea, fiecare jucărie specifică indică o vârstă recomandată și mai precisă.

În plus, fiecare persoană și fiecare situație sunt diferite. Complexitatea modelelor poate fi foarte mare pentru copiii sub 12 ani, dar dacă sunt ajutați de un membru mai în vârstă al familiei, experiența asamblării împreună a jucăriei poate fi foarte îmbucurătoare.

În același mod, jucăriile rezultate sunt atât de frumoase și procesul de asamblare atât de distractiv, încât nu ar fi potrivit să se stabilească o limită de vârstă. Se pot bucura de ele un tânăr de 16 ani, unul de 30 de ani sau de orice altă vârstă – pot fi folosite chiar ca obiecte decorative sau de colecție.

Pentru a face posibile aceste modele realiste și incredibile, Lego a dezvoltat noi sisteme de conectare a blocurilor sale, cum ar fi noi șine și angrenaje. Să spunem doar că varietatea de piese pe care le aveți acum este mult mai mare, iar mecanismele de îmbinare sunt mai imaginative și mai complexe. Acest lucru face posibilă una dintre caracteristicile acestei linii: mecanisme distractive și ingenioase.

Unul dintre punctele forte ale Lego Technic este că, pentru a imita vehiculele din viața reală, au încorporat unele mișcări și mecanisme care fac modelele rezultate mult mai distractive și mai interesante. De exemplu, iată ce se întâmplă cu compactorul Bulldozer: atunci când este deja asamblat, puteți roti o piuliță care îl face să ridice și să coboare cupa. Puteți, de asemenea, să reconfigurați și să creați un model complet diferit.

Produsele din linia Lego Technic includ vehicule de construcție, mașini, avioane și bărci.

Una dintre bijuteriile coroanei este, fără îndoială, Porsche 911 GT3 RS, unul dintre vârfurile designului autoturismelor sport. Acest model frumos, odată asamblat, are o lungime de peste jumătate de metru și o înălțime de 17 centimetri. Prețul produsului nu este pentru buzunarul oricui, dar experiența este de cea mai bună calitate, ceea ce face să merite. Când deschideți cutia și găsiți cele 2.700 de piese care compun mașina, vă veți da seama cât de mare este proiectul cu care aveți de-a face.

Din fericire, ai la dispoziție o broșură și diverse tutoriale pe internet, unde primești detalii despre cum să finalizezi asamblarea pas cu pas. Este impresionant cum prinde formă și ai senzația că te afli pe o adevărată linie de asamblare, deoarece ordinea de asamblare este aceeași cu cea a vehiculului real. Nu numai că vei crea șasiul și caroseria, dar vei asambla și piesele pentru motorul boxer cu 6 cilindri, care este ascuns sub o capotă impresionantă.

Vehiculul asamblat este foarte detaliat. Caroseria portocalie prezintă arcuri de suspensie, faruri frontale și spate, etriere de frână și un interior cu tabloul de bord, scaune sport și chiar un torpedou. Acest set de construcție este potrivit pentru vârste de peste 16 ani. Acest model este livrat într-o cutie de lux și, odată asamblat, veți descoperi că este un excelent obiect de colecție și decorativ, în special pentru pasionații de motoare. În camera unui tânăr, pe un raft, poate fi un adevărat punct de atracție.

Un alt produs foarte atractiv și interesant este barca de competiție. Este vorba despre un catamaran în galben și albastru, identic cu cele pe care le puteți vedea participând la trofee importante, cum ar fi Volvo Ocean Race. Pânzele sunt impresionante și puteți acționa atât cârma cât și roata pentru a mișca cârma.

Barca este foarte realistă și este recomandată pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani. Are un total de 330 de piese. Aceasta este o jucărie de care se vor bucura în special copiii mici, deoarece, deși asamblarea poate fi supravegheată de cineva mai în vârstă, din cauza complexității, odată asamblată este una dintre acele jucării pentru copii care poate fi folosită chiar și în cadă. Un alt aspect foarte pozitiv al acestei jucării pentru copii este prețul, deoarece este unul dintre cele mai ieftine produse din gamă.

Și tot în ceea ce privește capacitatea de joacă, unul dintre produsele de care cei mici se vor bucura cel mai mult, odată asamblate și puse cap la cap, este Hovercraft. Această jucărie este recomandată pentru copii cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani și oferă numeroase posibilități de joacă.

Aceasta este o platformă care transportă alimente pe cale maritimă și aeriană. Are două elice pentru a zbura platforma (în ficțiune). În plus, are o rampă care poate fi folosită pentru a coborî camionul de aprovizionare, care este, de asemenea, inclusă în cutie. De asemenea, are o macara și oferă posibilitatea de a asambla o barcă cu reacție cu aceleași piese, ceea ce se numește 2 în 1.

Instrucțiunile pentru construirea acestei bărci cu reacție sunt disponibile pe site-ul lor. În total, produsul are 1.020 de bucăți.

Ca aspecte pozitive ale Lego Technic, putem rezuma faptul că acestea oferă multe ore de distracție, atât în timpul asamblării, cât și după aceea. Și, de asemenea, posibilitatea de a juca și de a colabora împreună, cu familia și prietenii. În plus, după ce ne jucăm, rămânem cu o jucărie frumoasă și de calitate. Este foarte potrivit atât pentru decorarea tinerilor, cât și ca obiect de colecție, deoarece, dacă aveți grijă de el, nu-și va pierde valoarea. (W.M.)