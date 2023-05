De la marketing offline la marketing online – cum se adapteaza afacerile in epoca digitala?

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Odata cu accelerarea procesului de digitalizare si modernizare a afacerilor, multe companii au inceput sa se concentreze mai mult pe marketingul online, considerandu-l o modalitate eficienta de a-si spori vizibilitatea si de a atinge un public mai larg, promovandu-si, in acest fel, produsele si serviciile. In era digitala, marketingul offline, precum anunturile publicitare din ziare sau reviste, afisele si pliantele, nu mai este suficient pentru a mentine o prezenta puternica pe piata si a atrage noi clienti. In acest context, afacerile trebuie sa se adapteze noilor tendinte si sa isi extinda prezenta in mediul online pentru a ramane relevante. In acest articol vei afla cum pot afacerile sa treaca de la marketingul offline la cel online si sa se adapteze la schimbarile tehnologice din epoca digitala.

Iata cum pot afacerile sa se adapteze la era digitala

Trecerea de la marketingul offline la cel online poate fi o provocare majora pentru multe afaceri, dar este o miscare strategica si necesara. Pentru a face acest salt, afacerile ar trebui sa inceapa prin a-si crea o prezenta online solida. Este vital sa masoare si sa analizeze performanta campaniilor lor de marketing pentru a identifica ce anume functioneaza si ulterior, pentru a face ajustari strategiilor.

Sunt multe afaceri care au reusit sa faca trecerea de la marketingul offline la cel online cu succes. De exemplu, companiile de retail si supermarket-urile si-au extins prezenta online prin intermediul magazinelor virtuale. De asemenea, cafenelele, restaurantele si barurile si-au dezvoltat site-uri de comenzi si aplicatii mobile, permitandu-le, in acest fel, clientilor sa comande si sa plateasca produsele comandate prin doar cateva click-uri. In plus, companiile specializate in turism si hotelurile s-au extins si ele prin intermediul site-urilor de rezervari si platformelor de turism online. Aceste exemple arata ca adaptarea la marketingul online poate fi benefica pentru orice tip de afacere si poate ajuta la cresterea vizibilitatii si a vanzarilor.

Industria tutunului, pe de alta parte, este una cu reglementari stricte. Cu toate acestea, in ultima perioada, multe afaceri din aceasta industrie si-au creat o prezenta online prin intermediul site-urilor web si al platformelor de social media. Astfel, ofertele lor sunt mai accesibile publicului, iar serviciile de livrare sau de comenzi le permit acestora sa ofere un mod mai convenabil clientilor de a achizitiona produsele lor. Trecerea la marketingul online poate fi o solutie viabila pentru multe dintre acestea, fie ca este vorba despre o tutungerie care doreste sa-si mareasca afacerea si sa-si diversifice canalele de vanzare, fie de un site care comercializeaza accesorii pentru fumat.

In concluzie, trecerea la marketingul online poate fi o alegere profitabila pentru afacerile din diverse domenii, inclusiv pentru tutungerii. In epoca digitala, accesul la informatie si posibilitatile de cumparare online sunt mai importante ca niciodata, iar adaptarea la aceste schimbari poate fi cruciala pentru succesul unei afaceri.

Sursa foto: unsplash.com