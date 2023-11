Invata sa ai mai multa grija de tine: iata cum poti face acest lucru

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Grija fata de tine nu este un semn de egoism, ci mai degraba un semn de maturitate emotionala. Ai nevoie sa iti acorzi timp, atentie si iubire, pentru a putea sa oferi mai departe lucruri frumoase celor din jur, fie ca o faci la job sau in viata personala.

Descopera cum poti avea mai multa grija de tine, cu pasi mici

Afla ce te implineste

Grija fata de tine inseamna sa dedici timp lucrurilor care iti aduc fericire. Primul pas pentru a face asta este sa descoperi ce anume te implineste. Poate ca iubesti sa petreci timp cu cei dragi, insa orele suplimentare iti rapesc deseori aceasta bucurie. Sau poate ca ai vrut sa calatoresti mai mult, dar ti-a fost teama.

Este foarte important sa descoperi ce anume te implineste daca iti doresti o viata fericita si implinita. Nu trebuie neaparat sa faci asta in 2-3 zile, ci poti face asta incet, in timp. Alcatuieste liste cu dorintele si hobby-urile tale si gaseste-le loc rand pe rand in programul tau.

Ia o pauza

Sa ai grija de tine inseamna sa stii cand sa iei o pauza. Sintagma “a lua o pauza” nu se refera strict la a te ridica de la laptop din 2 in 2 ore, ci la tot felul de pauze. Poate ai nevoie de mai putine iesiri in oras pentru a te odihni, poate ai nevoie de o vacanta sau de un detox de la mancarea fast food. Pauzele sunt bune pentru a te recalibra, pentru a petrece timp de calitate cu tine si pentru a te reorienta catre ceea ce iti face cu adevarat bine.

Fa-ti un obicei din a lua pauza de la ceea ce te oboseste, fie ca o faci zilnic, saptamanal sau lunar.

Spune “Nu” mai des

Nu este necesar sa accepti toate ofertele, invitatiile si oportunitatile, mai ales daca acestea nu iti aduc implinire. De aceea, este de preferat sa inveti sa spui “Nu” decat sa te obosesti de fiecare data sau sa faci lucruri care nu iti plac. Bineinteles, este important sa inveti sa refuzi politicos si amabil. Vei observa ca de multe ori ca refuzul politicos nu va rani sentimentele nimanui.

Contureaza-ti planuri de viitor

Planurile de viitor te pot ajuta sa ajungi exact acolo unde iti doresti. Noteaza-ti planurile ce tin de finante, job, cariera sau stil de viata si incearca sa gasesti metode pentru a ajunge acolo unde vrei.

In concluzie, grija fata de tine conteaza mai ales daca iti doresti sa traiesti echilibrat. Nu poti oferi iubire, efort, creativitate si daruire daca nu iti oferi intai tie toate aceste lucruri. Nu este deloc complicat sa incepi sa ai grija de tine, in special daca o faci cu pasi mici, incetul cu incetul.

Sursa foto: Pexels.com