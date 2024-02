Ariana Madix strălucește în creația semnată Maria Lucia Hohan la Premiile Creative Arts Emmy din 2023

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cine a făcut cea mai mare senzație la ceremonia de decernare a premiilor Creative Arts Emmy din 2023? Concurența a fost extrem de acerbă în materie de modă, dar vedeta reality-show, Ariana Madix, a captat atenția într-o rochie impresionantă semnată de Maria Lucia Hohan.

Hohan se numără printre favoritele starletelor de la Hollywood, fiind recunoscută pentru designurile sale feminine și flatante. Pliseurile delicate și siluetele care evidențiază formele au consacrat-o pe covorul roșu. Superstarurile Jennifer Lopez, Beyoncé și Taylor Swift au fost surprinse în rochiile ei glamuroase, iar acum, Madix, una dintre preferatele fanilor în cadrul show-ului de succes de pe Bravo, Vanderpump Rules, i se alătură în rândul lor.

„Ariana a arătat splendid într-o rochie roz sclipitoare”, a raportat bravotv.com. „Rochia ei Cassie, de la Maria Lucia Hohan, avea un decolteu asimetric, cu un umăr gol și un decupaj la talie. Materialul ușor și catifelat emana o strălucire irizată, lăsându-se admirat în nuanțe de liliac și roz deschis.

Frumoasă în pink

Madix este recunoscută în primul rând ca una dintre starurile centrale ale emisiunii Vanderpump Rules. Serialul incitant urmărește viețile personale și profesionale ale actualilor și foștilor angajați ai restaurantelor de succes din West Hollywood aparținând veteranei din The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump. Timp de șapte sezoane, fani din întreaga lume au urmărit-o pe Madix și pe personalitățile proeminente ale emisiunii, navigând printre drame, romantism și ambiție în Los Angeles.

Madix, o membră remarcabilă a distribuției, a devenit cunoscută pentru simțul ei jucăuș al modei și dragostea ei pentru culoarea roz în cadrul show-ului Vanderpump Rules. La reuniunea sezonului 6 din 2018, a captat privirile într-o rochie midi în nuanțe aprinse, cu un corset decupat. În anul următor, a optat pentru o altă creație roz la premiile People’s Choice organizat de E!. Se pare că Madix și-a găsit cu adevărat culoarea, deoarece ținuta sa superbă și strălucitoare, de un roz deschis, purtată la Premiile Creative Arts Emmy din 2023, a continuat să-i consolideze succesul. Rochia glamuroasă semnată de Maria Lucia Hohan s-a potrivit perfect esteticii feminine a lui Madix și a completat minunat părul său blond strălucitor. Silueta fără bretele a rochiei a inclus semnăturile distinctive ale Maria Lucia Hohan, precum decolteul asimetric, decupajul drapat la talie și fusta amplă care evidențiază grațios formele. Fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere ce creații adorabile în tonuri de roz va alege Madix pentru sezonul de premii din 2024.

Recunoaștere în lumea televiziunii reality

Madix a participat la premiile Creative Arts Emmy pentru a susține echipa Vanderpump Rules, care a primit o nominalizare în categoria „Cel mai bun program reality nestructurat”. Ea a stat alături de colega ei de platou și prietena apropiată, Katie Maloney, care strălucea într-o rochie aurie sclipitoare. Alți membri ai distribuției, precum James Kennedy, au adus și ei o notă de glamour în ținute negre șic.

Deși emisiunea nu a adus acasă premiul anul acesta, Madix a fost mândră să-și susțină colegii din Vanderpump Rules în această seară deosebită, indiferent de rezultat. Totuși, a avut motive să sărbătorească, obținând recent rolul mult râvnit al lui Roxie Hart în spectacolul de mare succes de pe Broadway, Chicago. Interpretarea criminalului însetat de faimă reprezintă împlinirea unui vis de-o viață pentru frumoasa iubitoare de teatru.

Pe platformele de socializare și în interviuri, Madix, entuziasmată, a împărtășit cum această oportunitate „a completat cercul”. A dezvăluit că primul său contact cu lumea actoriei a fost prin participarea la musicaluri în timpul gimnaziului catolic.

Madix declarat pentru revista digitală Bustle: „Întotdeauna am dorit cu adevărat să fiu pe scenă. Apoi, în liceu, am făcut parte din cor și am jucat în piesele de teatru ale liceului. Încă de atunci visam să sar peste facultate, să mă mut în New York și să încerc să reușesc în teatru. Dar mama mea spunea: ‘Nu, trebuie să mergi efectiv la școală’.”

Dar Marea Cale Albă o chema în continuare pe Madix, făcând ca alegerea ei într-un rol principal într-un spectacol emblematic de pe Broadway să capete o semnificație profundă. „Sinele meu de 14 ani ar fi atât de entuziasmat”, a mărturisit pentru Bustle. „Cred că aș fi spus: ‘Îți bați joc de mine?‘”. După ani de trudă, pare că visele de glorie teatrală ale tinerei Madix se împlinesc în cele din urmă.

Trăsături distinctive ale Mariei Lucia Hohan

În rochia strălucitoare de la Maria Lucia Hohan, Madix a arătat că are o intuiție vestimentară care o plasează la nivelul celor mai buni de pe Broadway. Designurile lui Hohan sunt create pentru a uimi sub luminile strălucitoare. Lucrările designerului au devenit o alegere constantă pentru celebritățile de top care le poartă la evenimente de mare notorietate din industrie.

Elemente distinctive regăsite în colecțiile MLH includ:

– Plisare expertă: Micropliseurile meticuloase și încrețiturile elaborate creează o textură și o formă minunată. Panourile plisate înfășoară adesea talia sau formează corsete fără bretele cu decolteuri în formă de inimă. Fustele vaporoase au pliuri stratificate care se mișcă grațios odată cu pașii purtătorului.

– Siluete ce îmbrățișează femeia voluptoasă :3

– Construcția corsetelor: În mod frecvent, rochiile semnate Hohan integrează corsete structurate pentru a contura o siluetă în formă de clepsidră. O armătură internă subțiază talia, în timp ce cupele modelate cu sârmă oferă susținere. Corsetele prezintă detalii precum bustul plisat în formă de inimă, spatele deschis și legăturile cu șireturi.

– Textile de lux: Maria Lucia Hohan integrează materiale rafinate precum șifon de mătase, crepe de chine, dantelă elastică și dantelă Leavers franțuzească. Țesăturile fluide învelesc elegant corpul, în timp ce latexul și pielea adaugă o notă îndrăzneață pieselor de cocktail. Materialele metalice împrumută glamourul vechiului Hollywood și prind frumos lumina.

Adepți celebri

Vedete de top, precum Heidi Klum și Cardi B, au fost observate în ținute orbitoare semnate Maria Lucia Hohan pe covorul roșu. De asemenea, actrițele Zendaya și Dior Goodjohn au optat recent pentru designurile fascinante ale lui Hohan. Alegând o rochie MLH pentru premiile Creative Arts Emmy din 2023, Ariana Madix a dovedit că are un simț al modei suficient de avangardist pentru a se număra printre ei. A demonstrat că poate ține piept cu celebrități îmbrăcate în creații de designer din lumea muzicii, filmului și televiziunii.