Ghid turnee de sloturi online – la ce să fii atent

Turneele de sloturi online sunt un concept relativ nou, care câștigă tot mai multă popularitate printre cei pasionați de jocuri de cazino. Pentru a răspunde încă de la început la întrebarea din titlul acestui articol, răspunsul este simplu: fără niciun dubiu, da. Merită să participi la turneele de sloturi online, iar în acest articol îți vom explica motivele.

Ce sunt însă turneele de sloturi online? Știm foarte bine că la sloturi nu concurezi împotriva nimănui. Pur și simplu stabilești miza, apeși spin și speri să fii suficient de norocos pentru a câștiga. Ei bine, atunci când participi la turnee de sloturi online, se poate spune că te „lupți” pentru premii cu alți jucători. Asta deoarece, deși nu faci nimic în plus, intri în cursa pentru premiile puse în joc și trebuie să fii mai norocos decât ceilalți jucători.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează turneele de sloturi online, să luăm exemplu un turneu care rulează pe Player Cazino (L1223985W001403 ONJN, 18+) în noiembrie. Dacă îți dorești să iei parte la competiție, trebuie să ai cont la acest cazinou online și apoi să apeși pe butonul „Participă” pentru a te înscrie la acest turneu online.

La fiecare 5 lei rulați la sloturile companiei Pragmatic Play, vei primi un punct în clasamentul total, în care apar toți jucătorii înscriși în campanie. E interesant că primești puncte și pentru pariurile cu o miză între 0,50 lei și 5 lei. Spre exemplu, dacă mizezi în total 43 de lei, vei avea în total 8,6 puncte. Iar dacă mizezi 80 de lei, vei avea 16 puncte.

Turneele de sloturi online variază de la un operator la altul, dar partea cea mai bună a celui pe care ți l-am dat exemplu este că primii 100 de jucători sunt recompensați din fondul total în valoare de 25.000 de lei. Primii trei clasați încasează în total 7.500 de lei cash (3.000 lei – locul 1, 2.500 lei – locul 2 și 2.000 lei – locul 3), iar ceilalți până la locul 100 încasează bonusuri între 1.500 și 50 de lei.

Un alt avantaj este legat de multitudinea de sloturi înscrise în turneu. Practic, chiar ai o mulțime de jocuri din care să alegi, de la celebrul pescar Big Bass până la jocuri cu animale. În această campanie sunt eligibile următoarele sloturi: Gates of Olympus, The Dog House – Dog or Alive, Sugar Rush 1000, Zeus vs Hades – Gods of War, Big Bass Secrets of the Golden Lake, Starlight Princess 1000, The Dog House Megaways, Club Tropicana, Madame Destiny Megaways, Fruit Party, Gems Bonanza, Juicy Fruits, Pompeii Megareels Megaways, Chilli Heat, Release the Bison, Gold Oasis, Sugar Supreme Powernudge, Wisdom of Athena, Book of Tut Megaways, The Hand of Midas, Power of Thor Megaways, Hot to Burn, Wild West Gold, Candy Blitz Bombs, Hot Fiesta, Wild West Gold Megaways, PIZZA PIZZA PIZZA, The Big Dawgs, Fire Portals și Candy Jar Clusters.

Merită să participi la turnee de sloturi online?

În general da, pentru că, în primul rând, nu trebuie să faci nimic în plus. Te joci așa cum o faci de obicei și poți vedea foarte bine că ai de unde alege titlurile preferate. Apoi, șansa de a câștiga un premiu reprezintă cu siguranță ceva atractiv. Așa cum mulți jucători aleg sloturile cu jackpot, așa poți foarte ușor să alegi să participi la aceste turnee. Nu în ultimul rând, astfel de turnee stârnesc și mai mult spiritul competitiv din cei pasionați.