Detaliile accidentul cu doi răniți de la Câmpulung Moldovenesc: Din cauza vitezei excesive pe un carosabil umed, șoferul a lovit parapetul de protecție al podului peste râul Moldova

Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată, luni dimineața, la ora 7:24, prin 112 despre un accident rutier produs pe strada Calea Bucovinei (DN17), soldat cu victime.

Echipa operativă din cadrul Compartimentului Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, s-a deplasat la fața locului pentru investigații.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:20, când un șofer de 33 de ani, din comuna Todireni, județul Botoșani, conducea o autoutilitară Renault Trafic pe DN17, pe direcția Gura Humorului spre Vatra Dornei.

Din cauza carosabilului umed și a vitezei excesive, într-o curbă periculoasă la stânga, acesta a pierdut controlul asupra direcției, părăsind carosabilul.

Autoutilitara a acroșat parapetul metalic de pe partea dreaptă a drumului și parapetul de protecție al podului peste râul Moldova.

În urma impactului, doi pasageri de pe bancheta din spate, ambii din comuna Todireni, județul Botoșani, în vârstă de 54, respectiv 50 de ani, au suferit leziuni ușoare.

Aceștia au fost transportați la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, fiind diagnosticați preliminar cu contuzii suferite în urma accidentului rutier.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.