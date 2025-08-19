Doar unul din trei copii cu părinți plecați la muncă în străinătate își revede familia în această vară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Părinții a 36% dintre copii intenționează să vină în vacanța de vară în România, în timp ce părinții a 41% nu vor putea veni, invocând în proporție de peste 75% motive financiare, dificultatea de a-și lua concediu în această perioadă sau faptul că au fost acasă de Paști sau urmează să vină de Crăciun. Restul de 23% sunt indeciși, arată datele colectate în cadrul anchetei în rândul beneficiarilor programului Salvați Copiii România, destinat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate realizată în luna iulie. Aproape 10% dintre copii vor merge ei în vacanță la părinți, peste hotare.

În ceea ce privește provocările cu care se confruntă părinții, un alt sondaj efectuat de Salvați Copiii[1], a arătat că puțin peste trei sferturi (77,5%) dintre respondenți consideră că menținerea legăturii emoționale cu copilul/copiii din România reprezintă principala provocare pe care o întâmpină ca părinte aflat la muncă peste hotare. Pe locul doi sunt indicate problemele de integrare culturală și adaptare în țara de rezidență, menționate de aproximativ 25% dintre părinți, urmate de comunicarea cu instituțiile din România (școala/grădinița copilului, primărie, instituții fiscale etc.), specificată de 18% dintre respondenți.

În ceea ce privește aspectele care cred că ar îmbunătăți comunicarea dintre părinți și copiii rămași acasă, 81% dintre părinți indică necesitatea de a avea timp mai mult dedicat comunicării cu copilul/copiii, 21% timp mai mult dedicat comunicării cu persoanele în grija cărora se află copilul/copiii, 19% necesitatea suportului psihologic pentru copii, iar 12,4% necesitatea de resurse educaționale legate de comunicare eficientă.

Necesitățile pe care le resimt părinții plecați la muncă în străinătate cu privire la creșterea copiilor (au fost rugați să evidențieze maxim 2 opțiuni) constau în: resurse pentru menținerea unei relații sănătoase și apropiate cu copiii de la distanță – menționate de 57% dintre părinți, suport pentru gestionarea relațiilor cu persoanele care au grijă de copii (bunici, rude) – 29% dintre părinți, resurse educaționale pentru copii – 26% dintre părinți, consiliere psihologică pentru părinți – 18%, informații despre drepturile și serviciile disponibile în țara de rezidență – 15%, alocația europeană pentru copii – 15%, grupuri de suport pentru părinți din diaspora – 15%, consiliere juridică privind drepturile și obligațiile parentale – 8% dintre părinți.

„Menținerea unei legături constante cu copiii rămași în țară este esențială, fiind o ancoră emoțională și psihologică ce le oferă stabilitate și încredere. Lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduți și nesiguri. Această preocupare se află în centrul eforturilor specialiștilor Salvați Copiii implicați în programul dedicat lor, motiv pentru care, pe lângă serviciile oferite copiilor și persoanelor care îi au în grijă, intervenția Salvați Copiii urmărește să întărească aceste legături. Proiectul derulat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni vizează în mod direct părinții aflați peste hotare.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În acest context, Salvați Copiii anunță proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și destinat părinților români care muncesc în străinătate. Inițiativa face parte din campania națională cu același nume, demarată recent de organizație, care reunește mai multe acțiuni sub același concept, adresându-se nu doar părinților din diaspora, ci și persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunității și specialiștilor din asistență socială și educație, cu scopul de a sprijini bunăstarea emoțională a celor mici. Campania se bucură de susținerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Poliţiei de Frontieră Române, DIGI România.

Scopul proiectului este creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas şi a legăturii cu comunitatea de proveniență.

Date proiectSună-i zilnic! – Conexiune dincolo de granițe. Program pentru părinții români din străinătate

Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Grupul-țintă principal al proiectului:părinții români plecați la muncă în străinătate

Perioadă derulare: iulie-octombrie 2025

Buget aprobat: 137.557 lei

Proiectul include următoarele activități:

– Realizarea unui studiu la nivel european privind patternurile de relaționare și nevoile de sprijin ale părinților plecați la muncă în străinătate, cu copiii rămași în țară.

– Campanii de informare și conștientizare cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas copiii şi a legăturii cu comunitatea de proveniență pentru peste 900.000 de români care muncesc/trăiesc în alte state.

– Servicii de informare şi consiliere pe teme psiho-emoţionale şi juridice pentru 1.500 de părinţi români care muncesc în alte state – prin intermediul secțiunii interactive a site-ului www.copiisinguriacasa.ro, liniei telefonice dedicate, activităţi de informare și consiliere a părinţilor la puncte de trecere a frontierei, prin caravane organizate în mediul rural și urban mic.

Context

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010.

Peste 16.000 de copii şi 10.500 de adulți , persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă (consiliere psihologică şi socială, activități de suport școlar şi activități de socializare pentru copii; educație parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulți).

, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă (consiliere psihologică şi socială, activități de suport școlar şi activități de socializare pentru copii; educație parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulți). Peste 130.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă şi la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării prin activități directe, iar peste 5.000.000 de persoane prin campanii media și online.

Serviciile de consiliere psihologică și juridică pot fi accesate prin linia telefonică 021.224.24.52 și prin platforma www.copiisinguriacasa.ro.

Persoană de contact: Anca Stamin, Manager proiect, Organizația Salvați Copiii, email – [email protected], tel. – 0745.039.084

[1] Sondaj efectuat în rândul părinților din străinătate ai căror copii rămași în România în grija rudelor sunt incluși în programul de suport al organizației la finalul anului 2024