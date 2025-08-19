Ziua Recoltei din comuna Moara, anulată în 2025. Sărbătoarea va fi comasată cu Zilele Comunei de Sfinții Mihail și Gavriil



Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a anunțat că ediția din acest an a Zilei Recoltei nu va avea loc, din cauza contextului economic actual și a necesității gestionării responsabile a bugetului local.

Decizia a fost luată pentru a prioritiza proiectele esențiale, precum infrastructura, educația și sprijinul direct pentru cetățeni.

„ Știu cât de mult înseamnă această sărbătoare pentru fiecare dintre noi, dar sunt convins că veți înțelege că prioritățile trebuie gândite în perspectivă, iar fiecare leu din bugetul local trebuie cheltuit cu înțelepciune, în favoarea proiectelor care aduc beneficii reale comunității – fie că vorbim de infrastructură, educație sau sprijin direct pentru oameni”, a declarat primarul.

Pentru a păstra spiritul comunitar, evenimentul va fi comasat cu Zilele Comunei, celebrate pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil.

Atunci, locuitorii vor avea ocazia să sărbătorească împreună, onorând comuna și oamenii săi.

Primarul a mulțumit comunității pentru înțelegere și susținere, subliniind importanța solidarității pentru dezvoltarea comunei Moara.

„Vă mulțumesc pentru înțelegere, susținere și pentru încrederea pe care mi-o arătați în fiecare zi. Prin solidaritate și decizii responsabile, vom continua să construim o comună mai bună pentru toți locuitorii ei”, a transmis cu respect și recunoștiință, primarul Eduard Dziminschi.