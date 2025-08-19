Garda Națională de Mediu lansează 12 ghiduri utile pentru operatorii economici



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Garda Națională de Mediu (GNM) a lansat marți, pe site-ul oficial www.gnm.ro, un set de 12 ghiduri practice destinate operatorilor economici, în special companiilor noi, care desfășoară activități cu impact asupra mediului. Este pentru prima dată în istoria GNM când agenții economici au acces la informații structurate și centralizate, menite să faciliteze conformarea cu legislația de mediu și să reducă impactul activităților asupra mediului.

„Ghidurile elaborate de experții GNM reprezintă o linie de suport pe care o oferim operatorilor economici. Obiectivul nostru nu este de a aplica sancțiuni sau contravenții, ci de a proteja atât mediul cât și populația prin prevenție, informații corecte și educare publică. Îndemn toți agenții economici, în special cei care intră acum pe piață, să studieze aceste ghiduri utile”, a declarat comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

Ghidurile oferă detalii esențiale, de la alegerea locației și codurilor CAEN, la gestiunea deșeurilor, taxe, autorizații și conformitatea cu reglementările naționale și europene. Acestea includ și informații despre autorizațiile emise de alte instituții, precum autoritățile locale, ISU sau DSP, precum și aspectele verificate de GNM în controale, reducând riscul sancțiunilor pentru operatorii care respectă recomandările.

Domeniile acoperite includ distribuția de carburanți, service-urile auto, șantierele de construcții, fabricarea cimentului, comerțul cu gaze fluorurate, gestiunea deșeurilor (inclusiv baterii, acumulatori, deșeuri periculoase, echipamente electrice și vehicule scoase din uz), transferul și incinerarea deșeurilor.

Inițiativa se înscrie în angajamentul GNM de a sprijini aderarea României la OECD, răspunzând recomandărilor acestei organizații. Ghidurile sunt disponibile gratuit pe site-ul GNM, la adresa https://www.gnm.ro/ghid.php.