Crucea Roșie Suceava sprijină victimele inundațiilor din Broșteni cu ajutoare umanitare și materiale de construcție

În urma inundațiilor devastatoare din 27-28 iulie 2025, care au afectat zona Broșteni, Crucea Roșie Suceava a intervenit rapid pentru a sprijini comunitatea.

Astfel, încă din 29 iulie, organizația a trimis un prim transport cu apă, conserve, pături și pâine către familiile ale căror case au fost distruse sau avariate.

Ulterior, alte două transporturi cu alimente și produse igienice au fost distribuite direct de voluntari celor afectați.

Solidaritatea, unul dintre cele șapte Principii Fundamentale ale Crucii Roșii, a fost evidentă în această perioadă.

Filialele din Cluj, Galați și Vrancea au trimis ajutoare umanitare în zonă, iar cele din Arad și Dâmbovița au inițiat colecte de fonduri pentru victimele inundațiilor.

Miercuri, 20 august, Crucea Roșie Suceava va livra cel de-al patrulea transport umanitar, constând în materiale de construcție esențiale pentru reconstrucție.

Două familii ale căror case au fost complet distruse vor primi 18 paleți de BCA (40,5 metri cubi) și 4 paleți de ciment (6.400 kg), în valoare totală de 26.000 lei.

„Continuăm să fim alături de comunitatea afectată, oferind sprijin concret pentru a ajuta la refacerea vieților celor loviți de inundații”, a declarat Corneliu Dediu, directorul Crucii Roșii Suceava.