Examene practice pentru permisul de conducere categoria B, organizate săptămâna viitoare în Câmpulung Moldovenesc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectura Județului Suceava a anunțat, marți, că, în perioada 25–29 august 2025, vor avea loc examene practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Inițiativa vine în sprijinul comunităților din zonele Broșteni, Ostra și Stulpicani, afectate de recentele calamități naturale, pentru a facilita accesul cetățenilor la servicii esențiale.

Examinările vor fi coordonate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, respectând toate reglementările legale.

Candidații și instructorii auto din localitățile vizate sunt încurajați să participe.Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Suceava.