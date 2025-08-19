GRĂDINI MUZICALE: Cinci seri de muzică și poezie în Rădăuți și localitățile din apropiere



În perioada 3-7 septembrie 2025, Rădăuți și localitățile învecinate – Marginea, Dornești, Horodnic de Sus și Horodnic de Jos – vor găzdui proiectul cultural GRĂDINI MUZICALE, un eveniment de excepție co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și organizat de Casa de Cultură Rădăuți.

Proiectul aduce în prim-plan cinci concerte tematice, susținute de artiști consacrați din domeniul muzical, completate de intervenții literare oferite de actrița Clara Popadiuc și momente vizuale create de artista Cristina Bodnărescu.

Programul evenimentului:

3 septembrie 2025, ora 20:00 – Povești nemuritoare

Grădina Voievozilor, Horodnic de Sus

Artiști: Diamond Quartet (Dana Kohut – vioară, Uliana Rusu – vioară, Aliona Zueva – violă, Galyna Orlova – violoncel), Clara Popadiuc (actriță), Cristina Bodnărescu (artist vizual).

Program: lucrări de Mozart (Eine Kleine Nachtmusik), Vivaldi (Concerto alla Rustica, Concerto for Strings RV 156 și RV 157) și Bach (Air on the G String).

4 septembrie 2025, ora 20:00 – Pasiune



Parcul Central, Rădăuți

Artiști: Iana Novac & Cvartetul Liric (Ștefan Tajti – vioară, Anastasia Gagiu – vioară, Daria Zaharia – violă, Larisa Dumitrescu – violoncel, Marius Sireteanu – pian), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.

Program: selecții din repertoriul vocal Pop opera (Eugen Doga, Iona Aldea Teodorovici, Constantin Rusnac).

5 septembrie 2025, ora 20:00 – Cântece de lume

Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici, Horodnic de Jos

Artiști: NSCo Ensemble (Andrei Mihail Radu – vioară, Ovidiu Foca – voce, Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu – pian la patru mâini), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.

Program: selecție de 11 piese de Anton Pann, aranjate de Marius Sireteanu.

6 septembrie 2025, ora 20:00 – Baroc…ABC

Grădina EGGER, Rădăuți

Artiști: Ansamblul Enérgeia (Andrei Radu – vioară, Emin Curtgeafar – oboi, Raluca Maria Constantin – vioară, Constantin Borodin – violoncel, Andrieș Cigulea – violă, Abel Chircă – vioară, Nicolae Dobrovicescu – vioară, Ionuț Cristea – contrabas), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.

Program: lucrări de Bach (Contrapunctus I & IV, Concertul pentru două(horizontal) viori, Concertul pentru oboi și vioară), Albinoni (Adagio), Corelli (Concerto Grosso, La Follia).

7 septembrie 2025, ora 20:00 – O poveste de odinioară

Amfiteatrul Marginea

Artiști: Miruna Ionescu (solistă), Valentin Albeșteanu (vioară) și Taraful de oraș (Valentin Zoltan-Cucu – pian, Nicolae Petrea – contrabas, Dan Mustățea – acordeon), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.

Program: lucrări de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger.

Notă: Programul poate suferi mici modificări.

GRĂDINI MUZICALE propune o călătorie culturală unică, îmbinând muzica de calitate, poezia și artele vizuale într-un cadru natural și primitor. Evenimentul își propune să aducă bucurie și inspirație comunității, celebrând diversitatea muzicală și frumusețea tradițiilor.