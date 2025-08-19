GRĂDINI MUZICALE: Cinci seri de muzică și poezie în Rădăuți și localitățile din apropiere


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În perioada 3-7 septembrie 2025, Rădăuți și localitățile învecinate – Marginea, Dornești, Horodnic de Sus și Horodnic de Jos – vor găzdui proiectul cultural GRĂDINI MUZICALE, un eveniment de excepție co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și organizat de Casa de Cultură Rădăuți.

Proiectul aduce în prim-plan cinci concerte tematice, susținute de artiști consacrați din domeniul muzical, completate de intervenții literare oferite de actrița Clara Popadiuc și momente vizuale create de artista Cristina Bodnărescu.

Programul evenimentului:

3 septembrie 2025, ora 20:00 – Povești nemuritoare
Grădina Voievozilor, Horodnic de Sus
Artiști: Diamond Quartet (Dana Kohut – vioară, Uliana Rusu – vioară, Aliona Zueva – violă, Galyna Orlova – violoncel), Clara Popadiuc (actriță), Cristina Bodnărescu (artist vizual).
Program: lucrări de Mozart (Eine Kleine Nachtmusik), Vivaldi (Concerto alla Rustica, Concerto for Strings RV 156 și RV 157) și Bach (Air on the G String).

4 septembrie 2025, ora 20:00 – Pasiune


Parcul Central, Rădăuți
Artiști: Iana Novac & Cvartetul Liric (Ștefan Tajti – vioară, Anastasia Gagiu – vioară, Daria Zaharia – violă, Larisa Dumitrescu – violoncel, Marius Sireteanu – pian), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.
Program: selecții din repertoriul vocal Pop opera (Eugen Doga, Iona Aldea Teodorovici, Constantin Rusnac).

5 septembrie 2025, ora 20:00 – Cântece de lume
Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici, Horodnic de Jos
Artiști: NSCo Ensemble (Andrei Mihail Radu – vioară, Ovidiu Foca – voce, Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu – pian la patru mâini), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.
Program: selecție de 11 piese de Anton Pann, aranjate de Marius Sireteanu.

6 septembrie 2025, ora 20:00 – Baroc…ABC
Grădina EGGER, Rădăuți
Artiști: Ansamblul Enérgeia (Andrei Radu – vioară, Emin Curtgeafar – oboi, Raluca Maria Constantin – vioară, Constantin Borodin – violoncel, Andrieș Cigulea – violă, Abel Chircă – vioară, Nicolae Dobrovicescu – vioară, Ionuț Cristea – contrabas), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.
Program: lucrări de Bach (Contrapunctus I & IV, Concertul pentru două(horizontal) viori, Concertul pentru oboi și vioară), Albinoni (Adagio), Corelli (Concerto Grosso, La Follia).

7 septembrie 2025, ora 20:00 – O poveste de odinioară
Amfiteatrul Marginea
Artiști: Miruna Ionescu (solistă), Valentin Albeșteanu (vioară) și Taraful de oraș (Valentin Zoltan-Cucu – pian, Nicolae Petrea – contrabas, Dan Mustățea – acordeon), Clara Popadiuc, Cristina Bodnărescu.
Program: lucrări de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger.

Notă: Programul poate suferi mici modificări.

GRĂDINI MUZICALE propune o călătorie culturală unică, îmbinând muzica de calitate, poezia și artele vizuale într-un cadru natural și primitor. Evenimentul își propune să aducă bucurie și inspirație comunității, celebrând diversitatea muzicală și frumusețea tradițiilor.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR