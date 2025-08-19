Parcarea Primăriei Suceava, închisă miercuri, 20 august 2025



Primăria Municipiului Suceava anunță că, miercuri, 20 august 2025, parcarea situată în laterala sediului instituției va fi închisă, iar accesul în zonă va fi restricționat din cauza unor lucrări efectuate în perimetru.

Autoritățile își cer scuze pentru eventualul disconfort creat și mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere.

De menționat este că lucrările care se desfășoară în zonă au dus la desființarea parcării din spatele sediului Primăriei Suceava.