Incident la Dolhasca: Autocisternă cu motorină răsturnată în afara carosabilului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O autocisternă încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină a ieșit, marți după amiaza, în afara părții carosabile pe raza orașului Dolhasca.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

Conform sursei citate, autocisterna nu prezenta scurgeri de carburant, iar în incident a fost implicat doar conducătorul autovehiculului, care nu necesită îngrijiri medicale.

Un utilaj special a ajuns la locul incidentului pentru a repune autocisterna pe roți, iar pompierii militari asigură măsurile specifice de siguranță.