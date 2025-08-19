Studenții continuă protestele împotriva măsurilor de austeritate – marș simbolic spre granițe și apel la dialog



Peste 300 de studenți, lideri ai organizațiilor studențești din toată țara, au ieșit din nou în stradă, îndreptându-se simbolic spre granițele României, în cadrul campaniei EDU•CUT organizate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Acțiunea, parte a Festivalului Austerității Naționale din Timișoara, subliniază impactul devastator al măsurilor de austeritate asupra învățământului superior, care, potrivit protestatarilor, îi alungă pe tineri din țară prin reducerea drepturilor esențiale.

Studenții își exprimă dezamăgirea profundă față de superficialitatea decidenților, care ignoră solicitările lor și elimină drepturi existente, precum subvențiile pentru burse și transport.

„Nu, nu plecăm, ne alungați, drepturile ni le luați!”, este mesajul central al manifestanților, care acuză guvernul de nepăsare totală față de nevoile lor financiare, mai ales odată cu începerea anului universitar.

ANOSR condamnă tăierile de subvenții și modificările legislative recente, introduse prin Legea nr. 141/2025 (cunoscută ca „Legea Bolojan”) și amendamentele la OME nr. 6463/2023, care nu au fost consultate cu reprezentanții studenților. În ciuda multiplelor cereri de dialog, prim-ministrul nu a arătat deschidere pentru discuții, ceea ce a amplificat frustrarea tinerilor.

Pe 14 august 2025, ANOSR a lansat analiza „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani”, care evidențiază evoluția fondului de burse și protecție socială din ultimii 10 ani. Documentul arată că noile reglementări vor duce la o scădere a fondului de burse cu peste 40%, afectând mii de studenți, inclusiv prin excluderea celor de la taxă de la beneficiile financiare. Analiza face parte din campania EDU•CUT, menită să transmită realitățile dure cu care se confruntă studenții.

Protestul de astăzi, început la ora 14:00 în Piața Victoriei din Timișoara, vine după discuții „dezamăgitoare” cu autoritățile și evenimente ironice precum „Gala Bursei Sociale” sau „Târgul Drepturilor Pierdute”. Studenții promit actualizări în timp real despre acțiunile lor și insistă: „Am înțeles mesajul, studenții sunt o povară, dar tot nu plecăm din țară!”.

Solicitările ANOSR includ:

Crearea unui sistem de burse sustenabil și predictibil, cu alocare pe 12 luni și creșterea procentului din salariul minim net la 17,5%.

Reintroducerea dreptului studenților de la taxă la burse.

Eliminarea limitărilor la reducerile pentru transportul feroviar.

Dialog deschis cu prim-ministrul și ministrul Educației pentru a asculta nevoile reale ale studenților.

Studenții nu renunță la lupta pentru drepturile lor, iar acțiunile continuă să atragă atenția asupra crizei din educație. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări, inclusiv marșuri artistice și târguri simbolice, care critică politicile guvernamentale.