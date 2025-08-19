Horațiu Mălăele aduce Sucevei un spectacol cult: „Sunt un orb” se joacă pe 4 octombrie

Intră acum și în grupul de
După zeci de ani pe scenă și mii de spectatori cuceriți, Horațiu Mălăele revine în forță cu spectacolul care l-a consacrat: „Sunt un orb”. Actorul va ajunge la Suceava, pe 4 octombrie, la Teatrul Matei Visniec, într-o seară care se anunță memorabilă.
Spectacolul este un amestec amețitor de poezie, umor fin și reflecție amară, în stilul inconfundabil al lui Mălăele. Publicul va avea ocazia să-l vadă pe scenă așa cum e el cu adevărat: ironic, vulnerabil, genial.
Lansat cu ani în urmă, „Sunt un orb” a devenit un fenomen, jucat constant cu casa închisă, din București până în diaspora. Cei care l-au văzut povestesc că au râs și au plâns în aceeași seară, că au ieșit din sală „altfel”.
Biletele pentru eveniment sunt deja disponibile pe iabilet.ro
