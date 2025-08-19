Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava lansează sesiunea de toamnă a admiterii 2025



Marți, 2 septembrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) dă startul sesiunii de toamnă a concursului de admitere pentru anul universitar 2025-2026, punând la dispoziție un total de 763 de locuri bugetate și 1.539 de locuri cu taxă pentru programele de licență, masterat și doctorat.

Din cele 763 de locuri bugetate, 486 sunt alocate studiilor de licență, inclusiv pentru învățământul DUAL, iar 240 pentru studiile de masterat. De asemenea, pentru etnicii români de pretutindeni sunt disponibile 124 de locuri la licență și 126 la masterat. Pentru studiile doctorale, USV oferă 29 de locuri bugetate, 75 de locuri cu taxă și alte 8 locuri fără taxă destinate candidaților români de pretutindeni.

În cadrul acestei sesiuni, USV promovează și programe de conversie profesională finanțate de Ministerul Educației, dedicate formării cadrelor didactice din învățământul liceal de stat.Calendarul admiterii:

Înscrieri: 2-9 septembrie 2025 (excluzând 6 și 7 septembrie) pentru specializările fără probe de concurs; până pe 8 septembrie 2025 (excluzând 6 și 7 septembrie) pentru specializările cu probe de concurs. Pentru programele de învățământ la distanță (ID), înscrierile sunt deschise și pe 6 septembrie, între orele 8:00-12:00.

Înmatriculări: 12-17 septembrie 2025 (excluzând 13 și 14 septembrie), până la ora 12:00. Pentru programele ID, înmatriculările sunt posibile și pe 13 septembrie, între orele 8:00-12:00.

Candidații care nu se înmatriculează în acest interval vor pierde locul ocupat. USV subliniază că studenții admiși pe locuri cu taxă pot trece pe locuri bugetate, chiar din primul an de studiu, în funcție de rezultatele academice.Toate detaliile despre admiterea din septembrie 2025 sunt disponibile pe site-ul oficial: https://admitere.usv.ro/