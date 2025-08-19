România, reprezentată cu succes la Hall of Fame Isshinryu USA 2025 de Sensei George Ciprian Crăciunescu și Cornelia Zuniga



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În luna iulie 2025, Sensei George Ghe. Ciprian Crăciunescu, președintele Federației de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ștefan din Bucovina, a reprezentat România cu mândrie la prestigiosul Hall of Fame Isshinryu USA, desfășurat în statul Tennessee.

Pentru prima dată, steagul României a fost afișat pe tabelul celor 63 de țări participante la acest turneu de elită, marcând un moment istoric pentru karate-ul românesc.

România a fost reprezentată de Sensei George Ciprian Crăciunescu și sportiva Cornelia Zuniga, cetățean româno-american născut în județul Bacău și membru al Federației de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ștefan (FKJISSS) și al clubului Ryukay. Cornelia Zuniga a obținut rezultate remarcabile, clasându-se pe locul 1 la kata și locul 2 la kumite în categoria kyu, reprezentând atât România, cât și statul Virginia, SUA.

La categoria sensei, România s-a clasat în primele 10 țări din 104 participante la probele de kata liber și kata kobudo, un succes notabil într-un concurs care reunește doar sportivi cu cel puțin un titlu mondial.

Hall of Fame Isshinryu USA este o competiție de mare anvergură, la care participă doar un reprezentant per țară din categoria sensei, o singură dată, în timp ce maeștrii pot înscrie țara anual. Competiția premiază primele șase locuri, reflectând nivelul extrem de ridicat al participanților, toți campioni mondiali. Evenimentul din Tennessee a fost o oportunitate pentru România de a-și consolida poziția pe harta internațională a karate-ului Isshinryu, după participări de succes la campionate mondiale în Delaware (OIKKA 2023), Pennsylvania (IWKA 2024) și Londra (2019), unde România a obținut 9 medalii, inclusiv 4 de aur.Cu această ocazie, România s-a înfrățit cu statul New Jersey, devenind membru al Asociației Isshinryu America, un pas important pentru viitoare colaborări internaționale.

În cadrul evenimentului, Sensei Crăciunescu a prezentat imaginea școlii Joshinkan Isshinryu Seiryukai la un simpozion dedicat, promovând valorile și realizările federației prin cărți, insigne și bannere. Sprijinul financiar oferit de Consiliul Județean Suceava, condus de președintele Gheorghe Soldan, a fost esențial pentru participarea la acest eveniment.Sensei George Ciprian Crăciunescu, fondator al curentului Joshinkan Isshinryu Seiryukai, a subliniat importanța acestui moment: „Am visat la acest eveniment încă din 1999, când am primit prima invitație.

Este al treilea an consecutiv în care participăm la un campionat mondial, iar recunoașterea obținută ne motivează să continuăm. Artele marțiale nu au vârstă – am început să concurez la 38 de ani și am obținut podiumuri la 3 discipline: kumite, karate kata și kobudo kata, plus kata sincron cu echipele pe care le antrenez.”

Un mesaj de susținere a fost transmis de Hanshi Marilyn Fierro, prima femeie cu centura roșie 10 Dan și autoare a cărții The Limitless Spirit of the Martial Arts, care a încurajat practicantele de Isshinryu din România să aspire la nivelul competițional al Hall of Fame.

Sensei Crăciunescu a evidențiat, de asemenea, necesitatea unei implicări mai mari din partea autorităților pentru susținerea școlii din Bucovina, care atrage atenția investitorilor internaționali.

Federația pregătește strategia pentru organizarea de campionate europene și mondiale în Uniunea Europeană și în România, cu ambiția de a crea un Hall of Fame în Bucovina, în parteneriat cu Coloseum.

„În acest moment pregătim strategia pentru organizarea de campionate europene și mondiale în Uniunea Europeană și în România și sper ca alături de Coloseum sa avem și un Hall of Fame care sa poarte amprenta scolii din Bucovina, în Bucovina, pentru Bucovina”, a precizat Sensei Crăciunescu.

România și Canada au fost nominalizate pentru organizarea unui eveniment Inductee, iar sportivii care vor participa la ediția din 2026 a Hall of Fame Isshinryu vor fi anunțați în curând.